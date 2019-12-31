Итоги-2019: 10 событий уходящего года в медиаотрасли

2019-й запомнится массовыми изменениями в менеджменте сразу трех ведущих украинских телехолдингов; крупнейшей медиаинфляцией на ТВ и ростом рынка телерекламы, что вместе помогло достигнуть объемов рынка докризисного времени; попытками монополизации информационного пространства со стороны кума Владимира Путина Виктора Медведчука после покупки третьего новостного телеканала его соратником и бизнес-партнером Тарасом Козаком; закрытием сразу двух ведущих печатных газет из-за экономической нецелесообразности. Об этом и других событиях года читайте далее в нашем обзоре.

1. Преобразование телехолдингов и окончание «эпохи» Бородянского и Ткаченко

Ведущая телегруппа StarLightMedia в начале года запустила полным ходом проект «Трансформация», цель которого, согласно релизу, – сделать медиагруппу «по-настоящему группой», «упростить и ускорить взаимодействие, и сократить затраты на бизнес-процессы и производство». Группа 1 января перешла на новую организационную структуру – дивизиональную. В новой структуре появились дивизионы «Вещание», «Производство» и «Новости», которые возглавили российский медиаменеджер Дмитрий Троицкий, Владимир Локотко и Александр Богуцкий, соответственно. 22 февраля был создан 4-й дивизион – Digital & Pay TV, который объединил направления дистрибуции сигнала телеканалов и интернет-рекламы. Ее возглавила Юлия Трибушная.

Весь год группа находилась в зоне турбулентности из-за ухода целого ряда сотрудников, в числе которых оказались уважаемые профессионалы, в частности люди из команды бывшего СЕО Владимира Бородянского. Насчет последних у нынешнего СЕО Михаила Царева есть свое видение – в телегруппе при Бородянском присутствовала некая клановость. Проведя сокращение персонала по всем бизнес-цепочкам, а также ликвидацию дублирования и автоматизацию процессов, телегруппа, по результатам года, впервые стала прибыльной после 2008 года. Об этом Михаил Царев рассказал на встрече с партнерами, сообщив также о смене вектора развития – холдинг с broadcastcompany превращается в mediacompany, и концентрируется на производстве контента для ТВ и digital не только для внутреннего рынка, но и внешних – в первую очередь западных. Первый успех в этом деле – контракт о сотрудничестве с Sony Pictures Television International. Компании планируют совместно разрабатывать, софинансировать и вместе снимать комедии и драмы. Хоть в группе не говорят о цене, которую группа заплатила за выход в прибыль, но по рынку гуляет информация о сокращении 40% сотрудников.

Второй крупнейший холдинг – 1+1 media претерпел изменение из-за ухода в политику его бессменного с 2008 года СЕО – Александра Ткаченко. 20 августа группа представила обновленную структуру, которая соответствует политике децентрализации, заложенной в стратегию выхода в зону прибыльности в 2021-м. В компании произошло разделение на бизнес-единицы и корпоративные сервисы. Вместо генерального директора стратегическое управление группой осуществляет правление, состав которого утверждается акционером компании. Тогда в состав правления вошли 5 человек: руководитель «Телевизионного бизнеса», генеральный продюсер «1+1» Максим Кривицкий, руководитель направления платного телевидения и исполнительный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук, руководитель «1+1 Digital и Инновации» Анна Ткаченко, генеральный директор «1+1» и директор по GR Вячеслав Миенко, директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая и финансовый директор Дмитрий Тузов. 30 августа сообщалось, что на первом заседании правления группы, ее члены избрали председателем Вячеслава Миенко. Александр Ткаченко стал почетным президентом 1+1 media. Но уже 19 декабря новым главой правления 1+1 media и генеральным директором 1+1 media назначен директор направления платного телевидения и исполнительный директор медиагруппы Ярослав Пахольчук. В качестве независимого члена правления присоединился коммерческий директор сейлера «Глобал Медиа Групп» Валерий Вареница, а Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавил наблюдательный совет юридического лица канала «1+1» – ООО «ТРК «Студія 1+1». На повышение пошли другие менеджеры компании – генпродюсер телеканала ТЕТ Виктория Левченко возглавила «1+1 продакшен», а ее место на ТЕТ заняла генпродюсер Paramount Comedy Оксана Петришин. 5 ноября исполняющим обязанности генерального продюсера телеканала «2+2» был назначен Сергей Кизима, руководитель координации контент-стратегии.

Изменение в руководстве холдинга затронули также «Медиа Группу Украина». В мае директор «Медиа Группы Украина» Евгений Лященко «принял решение уйти из компании и развивать карьеру вне группы». Директором холдинга 1 июня стал Евгений Бондаренко, ранее занимавший пост операционного директора в StarLightMedia. Позже в руководстве холдинга оказался еще один человек Бородянского: 1 июля директором по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» стал Федор Гречанинов, экс-директор по стратегическому развитию группы StarLightMedia. 1 августа 2019 года группа укрепила менеджмент назначением директора сейлера «Медиапартнерство» и агентства «Медиапартнерство баинг» Юлии Костецкой на должность бизнес-директора «Медиа Группы Украина».

2. Крупнейшая медиаинфляция, рост рынка телерекламы и реорганизация домов продаж

Рынок телерекламы продолжил начатую в 2016-м традицию роста на 20-25% в гривнах и в этом году прибавил еще 25%, пережив крупнейшую медиаинфляцию в рекордные 40% благодаря, в частности, двум политическим кампаниям. Как результат, если в 2018-м рынок телерекламы вырос до 9,269 млрд гривен (+26%, с 7,329 млрд гривен в 2017 году), то в 2019-м он нарастил еще 25% – до 11,526 млрд гривен (прямая реклама – 10,089 млрд грн, остальные 1,438 млрд грн – спонсорство) и практически вышел на докризисный период 2013 года, когда объем телерекламы составлял порядка $450 млн. Прогноз от Всеукраинской рекламной коалиции на следующий год уже более сдержанный: рост в 2020-м составит 16% — до 13,325 млрд грн, из которых 11,6 млрд грн – прямая реклама (+15%) и 1,725 млрд грн – спонсорство (+20%).

Еще одно событие на рынке телерекламы в этом году – это реорганизация сейлз-хаусов. Члены рекламного «Альянса» — телехолдинги StarLightMedia, «Медиа Группа Украина» и InterMediaGroup в этом году отдали свои дома продаж на аутсорс – вместо компаний StarLightSales, «Медиа Партнерство» и «УА-Медиа», которые юридически принадлежали этим медиагруппам, продажами рекламного времени телеканалов холдингов теперь занимаются «сторонние» компании – Ocean Media, «Эвидент медиа» и «Спейс медиа», у которых юридически другие собственники – физические лица, ранее неизвестны на телевизионном и рекламном рынке. Изменения произошли 1 января и на самом деле носили косметический характер. Возможная причина создания новых компаний – исследование Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по возможной монополии при продаже телерекламы. Исследование длилось с осени 2017-го, ведомство не предоставляло свои выводы, присылая только запросы телегруппам относительно того, как они продают рекламное время. Члены рекламного «Альянса» путем создания сторонних компаний решили перестраховаться. Структура осталась прежней – в новые сейлеры перешли работать все сотрудники домов продаж телегрупп, структурно они хоть и не принадлежат медиахолдингам, но все факты говорят, что связь осталась.

3. Концерн РРТ и «Зеонбуд»: игра в поддавки

Государственное предприятие Концерн РРТ и единственный провайдер эфирного цифрового телевидения с неизвестными собственниками «Зеонбуд» не смогли договориться о подписании соглашения на 2019-й: компании не сошлись в цене за предоставляемые Концерном РРТ услуги для «Зеонбуда». Как результат, в январе между КРРТ и «Зеонбудом» возник затяжной конфликт, который продлился весь год. Промежуточно, на время действия аналога, КРРТ хотел повысить тариф на коэффициент 1,6 для «Зеонбуда». С доводами госпредприятия согласились два ведущих телехолдинга – StarLightMedia и 1+1 media. «Зеонбуд» был согласен на повышение коэффициента до 1,4, объясняя тем, что повышение до 1,6 он не потянет из-за наличия дебиторской задолженности со стороны отдельных вещателей. Провайдера поддержали «Медиа Группа Украина» и группа «Интер».

Стоимость услуг Концерна РРТ для «Зеонбуда» в прошлом году составила около 10 млн гривен в месяц, тариф «Зеонбуда» для телеканалов – 1,5 млн гривен в месяц. Стоимость услуг «Зеонбуда» для телеканалов на промежуточном этапе вырастет на озвученные ранее провайдером 37%. Из-за отсутствия договора с «Зеонбудом» на 2019-й, КРРТ грозился отключить эфирную цифру 18 марта – накануне президентских выборов. Компании должны были договорится о новых тарифах до 1 мая, но этого не произошло, после чего стало известно о судебных исках компаний друг к другу с целью подписания контракта на своих условиях.

Понять КРРТ весьма просто – отключение аналога приближает к банкротству предприятия, поскольку 60% его доходов зависели именно от аналогового телевидения. В итоге Концерн РРТ сообщил, что из-за отключения эфирного аналогового телевидения и неподписания нового договора с «Зеонбудом», он не может оплачивать электричество. Отключения передатчиков КРРТ весной стали системными . 18 марта зафиксированы отключения передатчиков в Красногоровке Полтавской области, а 20 марта – в Белополье Сумской области. Передатчики в этих населенных пунктах не работали в течение как минимум двух суток. 4 апреля без электричества остались объекты КРРТ в 6 населенных пунктах Луганской области (Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске), они не работали около 10 дней. Проблемы с задолженностью перед энергетиками были также у винницкого филиала КРРТ. Ситуацию осудила телегруппа 1+1 media, на то время гендиректор которой Александр Ткаченко указал на попытки доведения предприятия до банкротства. В то время как «Медиа Группа Украина» виновным в отключениях назвала Концерн РРТ. Зато от проблем КРРТ выиграла компания «Зеонбуд». После отключение эфирного аналогового телевидения провайдер получил почти 80% аналоговых зрителей и теперь аудитория компании – это чуть больше четверти всех телезрителей Украины (26%).

Вместе с тем Концерн РРТ, после смены власти, таки добился «зеленого света» для строительства своего цифрового мультиплекса эфирного цифрового телевидения. Нацсовет 5 декабря инициировал создание государственного мультиплекса цифрового ТВ (МХ-7). Хотя два года до этого блокировал данное решение. МХ-7 будет работать на метровых волнах (диапазон 174-230 МГц) и охватит 158 населенных пунктов Украины. Сколько времени пойдет на строительство новой сети, и какой бюджет проекта, пока не уведомлялось.

«Зеонбуд» 19 ноября сообщил о своих дальнейших планах по расширению – запуске платного пакета с 24 познавательными телеканалами. В 4 мультиплексах цифрового телевидения вещает по 8 каналов при общей емкости сети – до 12 вещателей в одном мультиплексе. Возможность создания платного пакета «Зеонбуда» усилиями Нацсовета была прописана в документе регулятора – Плане развития телерадиопространства. Документ этим летом был зарегистрирован в Минюсте, после чего он стал официальным. Против этого выступали шесть провайдерстких ассоциаций, трактуя это как старт «проекта “гибридного” эфирного цифрового телевидения». Еще один подарок для «Зеонбуда» Нацсовет преподнес 25 апреля, разрешив «мобильному» сателлиту «Зеонбуда» – компании «Эфир» – продлить на 10 лет лицензию провайдера устаревшей технологии эфирного мобильного телевидения в общенациональной сети цифрового мультиплекса МХ-6 стандарта DVB-H, несмотря на непрозрачную собственность компании, отсутствие вещания и непогашенное предупреждение от 2014-го, оглашенное из-за вышеперечисленного. Уже 14 ноября регулятор принял решение заказать у Госцентра радиочастот просчет частот для компании «Эфир» в 166 населенных пунктах для смены технологии вещания – вместо DVB-H стандарт DVB-T2.

«Зеонбуд», который уверял, что его сеть покрывает 95% населения Украины, признал ограниченность покрытия и этим летом начал достраивать первый мультиплекс (МХ-1). 8 августа Нацсовет согласовал провайдеру расширение сети вещания МХ-1 в Одесской области – с 9 населенных пунктов до 16. В августе компания расширила сеть МХ-1, установив передатчики в 14 населенных пунктах 4 регионов – Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Луганской областей. А в декабре провайдер установил еще 2 передатчика в Луганской области – в Старобельске и Бахмутовке. Это стало возможным после того, как весной 2018 года на межведомственной рабочей группе, провайдер согласился достроить сеть первого мультиплекса в 47 населенных пунктах, где нет эфирного цифрового телевидения. Список населенных пунктов составлялся вместе с госведомствами и телегруппами (в МХ-1 вещают такие 8 телеканалов: «Украина», «Интер», «1+1», ICTV, «UA: Перший», НТН, К1 и «Энтер-фильм»).

Новая власть в этом году искала возможность законодательно повлиять на «Зеонбуд». В частности Рада приняла 3 октября закон о запрете иностранцам владеть цифровым эфирным провайдером с общенациональным покрытием. В противном случае такая компания автоматически теряет свои провайдерские лицензии. Закон вступил в силу 29 ноября. В итоге, 21 ноября «Зеонбуд» изменил структуру собственности – у провайдера появилось пять новых собственников, ими оказались работники компании: Михаил Моисеев, Ирина Алябьева, Александр Ильющенко, Владимир Прокопенко и Александр Шилов. Михаилу Моисееву принадлежит 1% компании напрямую. Четыре остальных собственника владеют ровными долями (по 24,5%) через четыре разные кипрские компании. Они заменили в структуре собственности британца Томаса Адриана Дэвида Майллза и пятерых латвийцев (Сергийса Никитинса, Алису Живалову, Андреиса Стамбулиди, Игорса Твердовса и Вадимса Седановса), которые появились в структуре провайдера спустя два месяца после отключения «аналога» – 11 ноября 2018 года, заменив 4 киприотов. Эксперт ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова предполагала, что пятый президент Петр Порошенко мог стать одним из акционеров провайдера после отключения эфирного аналога осенью прошлого года. Ранее «Зеонбуд» связывали с Ринатом Ахметовым, Валерием Хорошковским, Дмитрием Фирташем и Александром Януковичем; куратором провайдера является экс-регионал, экс-нардеп «Оппоблока» Юрий Мороко – креатура Рината Ахметова.

Впрочем, следующий год для «Зеонбуда», похоже, будет несладким. 9 декабря 2020-го у компании выходят 4 провайдерские лицензии. Рада готовит новый закон о медиа, в котором хочет зарегулировать и деятельность провайдера эфирной «цифры». В 2020-м должно пройти освобождение частот первого и второго цифрового дивиденда для внедрения LTE (4G), на части которых развернута сеть эфирного цифрового ТВ. Данный вопрос с осени активно обсуждается на межведомственной рабочей группе по переходу на эфирную цифру, которая проводится при Госспецсвязи при участии всех причастных. Это значит, что «Зеонбуду» придется перестроить свою сеть «с нуля», отдав свои частоты мобильным операторам. «Зеонбуд» хочет это сделать за деньги мобильных операторов, которые будут претендовать на первый и второй цифровые дивиденды. Мобильные операторы – против, поскольку это дополнительные деньги, которые они должны будут заплатить за эти частоты. По окончанию года компании так и не договорились по данному вопросу. Но это не помешало 12 декабря Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания согласовать проект Плана мероприятий по высвобождению полос радиочастот в диапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц, которые использует, в частности, «Зеонбуд» для эфирного цифрового телевидения, согласно которому «перепланировка» должна состоятся уже в первом полугодии 2020-го.

4. Информационные каналы как инструмент влияния

Бум по запуску информационных телеканалов продолжился и в этом году. Также произошли весьма интересные сделки по приобретению уже существующих каналов. Предыдущая власть пять лет назад начала с информационной войны против России, а закончила свое пребывание у власти тем, что позволила скупать рейтинговые новостные каналы сторонникам российской идеологии. 14 июня стало известно о том, что народный депутат ОПЗЖ и многолетний партнер Виктора Медведчука Тарас Козак купил третий по счету информационный телеканал – ZIK. Сразу после выхода официального релиза ряд журналистов, телеведущих, редакторов и менеджеров вещателя заявил о своем уходе с канала. ZIK вместе со «112 Украина» и NewsOne вошли в новосозданный медиахолдинг «Новости», генеральным продюсером которого стал россиянин Алексей Семенов – экс-генпродюсер телеканалов «Прямой», NewsOne, менеджер «112 Украина» и «Першого». Своей задачей он называет перезапуск вещателя с целью вывести его в тройку лидирующих информационных телеканалов. 18 июня ZIK обновил менеджмент – в руководстве канала оказались кадры из NewsOne и «Интера». Телеканал озвучил свою новую концепцию – «сшивать страну» и анонсирует перезапуск на январь 2020-го .

Сделка вызвала без преувеличения фурор как на телевизионном рынке, так и в политикуме, спустя полгода телеканалы полностью превратились на PR-площадку ОПЗЖ и персонально Виктора Медведчука, а также его соратников. Из-за чего к противникам телеканала – общественным активистам и политикам в ноябре присоединились крупнейшие рекламодатели Jacobs и «Молочный альянс», публично сообщив о прекращении размещения рекламы на этом канале. Именно ZIK является самым ценным активом новосозданного холдинга, поскольку владеет общенациональной цифровой лицензией. У «112 Украина» таких лицензий не стало 26 сентября, после того как Нацсовет единогласно принял решение не продлевать пять региональных эфирных цифровых лицензий («Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ»), по которым вещал телеканал «112 Украина». Этим решением Нацсовет закончил пятилетнюю войну по поводу их аннулирования.

Не удалось остановить поток по запуску новостных телеканалов и в этом году. 6 марта спутниковой лицензией обзавелся телеканал под названием «Звездный», который якобы финансирует украинский бизнесмен, занимающийся медицинским бизнесом в Польше. 17 января Нацсовет проголосовал за выдачу спутниковой лицензии информационному телеканалу «Перший незалежний», связанному со львовским бизнесменом, спонсором ВО «Свобода» Игорем Кривецким. 23 апреля регулятор пролицензировал спутниковую лицензию телеканалу «Апостроф» (ООО «Апостроф ТВ»). Телеканал будет сателлитом общественно-политического интернет-сайта «Апостроф», финансируемого Международным центром перспективных исследований (МЦПИ). 11 июля регулятор выдал лицензию спутниковому телеканалу «Исландия» политтехнолога Владимира Петрова.

Под конец года присоединилась к запуску своего новостного телеканала также «Медиа Группа Украина» Рината Ахметова. Хотя до этого у ведущих телегрупп не было информационных телеканалов, поскольку считалось, что открывать информационные каналы экономически нецелесообразно, потому что в развлекательном контенте можно заработать на рекламе существенно больше. Тем не менее группа 16 декабря запустила информационный телеканал «Украина 24» в общенациональной цифровой телесети вместо телеканала «Эскулап», который 8 лет вел тестовое вещание, транслируя повторы разного контента группы. Телеканал «Украина 24» пока удивляет минимализмом – у него виртуальная студия и нет звездных ведущих (вещатель обзавелся только одной звездой – Евгением Киселевым).

5. Стриминговая битва digital-проектов Teleportal vs 1+1 video

Украинские телегруппы весь год следили за мировыми тенденциями в digital и активно развивали свои стриминговые проекты. StarLightMedia рассказывала об успехах своего стримингового сервиса Teleportal, у которого был эксклюзивный доступ к главному сериальному хиту года – сериалу «Крепостная». 1+1 media пошла еще дальше и запустила безрекламную подписку на 1+1 video. Оба сервиса в дальнейшем обещают запустить собственный digital-контент, ограничить выкладку телеконтента своих медиахолдингов на YouTube и развиваться в двух направлениях – как бесплатные сервисы по рекламе и платные сервисы по подписке. Игра стоит свеч: по оценке StarLightMedia украинские телеканалы в прошлом году заработали на интернет-рекламе примерно $15 млн. Тем временем безрекламный YouTube Premium, который предоставляет доступ к контенту без рекламы спустя год после запуска в Украине, сообщает, что собрал уже более 100 тысяч подписчиков. Украинцы, оказывается, готовы платить за бесплатный контент.

И все это происходит на фоне запуска целого ряда международных стриминговых сервисов для конкуренции с Netflix. Так, во всем мире 1 ноября начал работу стриминговый сервис Apple под названием Apple+, а 12 ноября стартовал стриминговый сервис Disney+, который по состоянию на конец года доступен пока только в 5 странах. WarnerMedia анонсирует свой сервис HBO Max на май следующего года и обещает, что он будет более привлекательным чем Disney+. Здесь же вырисовывается цель крупных держателей контента – концентрация своего контента на своих же digital-площадках. Приметно, что все эти множащиеся онлайн-кинотеатры хотят жить за счет подписки, а не за счет рекламы.

6. Скандал на «Суспільному мовнику»

«Суспільний мовник» в 2019-м снова подогревал к себе интерес по-прежнему не произведенным контентом, а сплошными скандалами. 31 января главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию отстранили от должности – наблюдательный совет досрочно планировал разорвать с ним контракт 6 мая. В конце февраля Аласания подал в суд на решение наблюдательного совета и его членов, потребовав отменить досрочное расторжение с ним контракта, и в результате выиграл его. После чего с 1 июля он был официально восстановлен в должности председателя правления, а «наблюдатели» официально подтвердили, что после выборов президента потеряли интерес к смене руководства НОТУ. Среди причин увольнения Аласании были указаны аполитичность «Першого», непрозрачность распределения финансов, в частности в вопросах премирования руководства, недостаточная квалификация самого Аласании, делегирование ключевых исполнительных функций так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов) – параллельной правлению исполнительной структуре во главе с исполнительным директором, который был вторым человеком в компании с большим объемом полномочий, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 года по октябрь 2018-го) на оплату деятельности директората было потрачено более 8 млн гривен. 4 марта, после ликвидации директората и введения новой структуры НОТУ, компанию покинул исполнительный директор Александр Лиев – фигурант ряда скандалов с признаками коррупции.

Под управлением Лиева были все ключевые департаменты группы: безопасности и предотвращения коррупционных проявлений, управления активами, юридический, коммерческой деятельности, планово-экономический, производства, связей с общественностью и средствами массовой информации, регионального развития и организационной работы. Среди собственных заслуг Александр Лиев перечислил в Facebook: массовые увольнения в НОТУ, рост зарплат на 60%, оптимизацию недвижимости, разработку регламентов, электронный документооборот, составление финотчетности и приобретение техники, которую НОТУ закупала исключительно у Vision House, потратив 44,6 млн гривен. Общественная организация «Актуальная правда» 11 февраля обратилась в наблюдательный совет НОТУ с просьбой проверить информацию об Александре Лиеве, который, по мнению организации, используя свое служебное положение, в 2017–2018 годах фиктивно оформил на работу ряд сотрудников, которые вместе с ним работали в компании «Зручно» или являются его родственниками.

Решение об увольнении Аласании было принято наблюдательным советом после того, как они заслушали отчет о работе общественного фонда поддержки НОТУ, через который шло донорское финансирование некоторых телепроектов компании. В отчете говорилось о признаках коррупции. Подчеркивалось, что выявлены факты приобретения фондом работ и услуг по завышенным ценам. Поставщики-ФЛП, которые были зарегистрированы перед началом выполнения проекта, прекратили свою деятельность сразу после его завершения. Исполнительный директор благотворительного фонда общественного вещателя Анна Десятова, которая до осени 2017-го работала в компании Лиева «Зручно», называла обвинения о коррупции в организации «оценочными суждениями» и «интерпретациями».

Исполнительный директор фонда уверяла, что в структуре работает 4 человека. Она работает в фонде с осени 2017 года. В прошлом году через фонд прошло 8 проектов: «Шахтарі змінюються», «Вечірнє шоу з Юрієм Марченком», «Сучасна громада», «Агенти громад», «Своя земля», «Сейф», и еще 2 проекта – «Регіональні дебати» и «Сучасна громада. Вся країна». Всего за период 2017–2018 годов Фонд привлек финансирование на 9 проектов, по оценочным расчетам, на сумму свыше 29,2 млн грн. Наибольшую долю в финансировании проектов – 51% составляет финансирование Государственного Департамента США. При изучении деятельности органов управления фондом были «обнаружены факты, свидетельствующие о потенциальном конфликте интересов, имеющемся у исполнительного директора и членов исполнительного комитета фонда». В итоге американская грантовая организация USAID приостановила действие гранта общественному вещателю (не сообщая причин), а деятельностью «благотворительного фонда» заинтересовались правоохранители. 30 августа в помещении фонда был проведен обыск и осуществлено выемку документов, относящихся к его деятельности. Обыск и выемку проводили сотрудники Государственного бюро расследований в сопровождении Службы безопасности Украины. В постановлении, предоставленном как повод для проведения обыска, говорится, что предметом досудебного расследования стало заключение «Суспільним» в 2017 году договора купли аудиовизуального оборудования (детали не сообщались). В фонде указывали, что как благотворительная организация они не являются госструктурой и работают отдельно от «Суспільного». Дальнейшие детали расследования после обыска не уведомлялись.

7. Бум украинской сериальной индустрии

Телегруппы после изменений в законодательстве, относящихся к запрету русскоязычного контента, производимого после 2014-го, и введения квоты на украинский язык решили направить деньги на производство сериалов, в которых все чаще упоминаются украинские реалии и присутствует украинский язык. Главные сериальные хиты года достойно оценены телезрителями: «Крепостная» (СТБ и Film.ua), «Школа» («1+1 продакшн»), «Папик» («Квартал 95»), «Ничто не случается дважды» (СТБ, Film.ua и «Студия Оксаны Байрак») и «Тайны любви» (Star Media). Также в этом году нашлось место для экспериментов: Новый канал удивлял остросоциальным триллером на 8 серий «Первые ласточки», в котором затронул темы буллинга и суицида среди подростков, а ICTV совместно с Film.ua – нуаром «Прятки» на 12 серий.

Немало было также успехов в европейской копродукции. Канал «Украина» показал снятую с литовцами криминальную драму «Маркус» (8 серий). Партнером группы стали украинская «АРТ территория» и литовская медиагруппа Helio Mediа, в которую входят несколько телеканалов и интернет-платформ (премьера в Литве сначала прошла в интернете). Star Media в копродукции с тремя странами успешно произвела детективный сериал «Принцип удовольствия», режиссером которого стал поляк Дариуш Яблонский (СЕО Apple Film Production). В производстве участвовали Star Media (при поддержке Министерства культуры Украины), Apple Film production (Польша), Canal+ (Польша) и Czech TV (Чехия). Международным дистрибьютором стала немецкая компания Beta Film. Сценарий написал Мачей Мачеевский. В главных ролях – актеры из трех стран: украинец Сергей Стрельников, полька Малгожата Бучковская и чех Карел Роден. Бюджет одной серии – 500 тысяч евро, всего в картине 10 серий. В Украине сериал в следующем году покажет «1+1».

8. Обновленные кэш-рибейты для кино

Украина усовершенствовала форму возврата потраченных средств на производство кинофильмов на своей территории и надеется привлечь внимание иностранных кинокомпаний. 20 сентября Верховная Рада приняла новую ставку рибейта для иностранных кинокомпаний – 25% (+5% за наличие 4 культурных критериев) против 16,6% возврата в предыдущем законе. Данный закон был подписан 16 октября президентом, после чего вступил в силу. Госкино в следующем году получит из госбюджета 755,3 миллиона гривен на все формы поддержки, в том числе – кэш-рибейты. Решение о господдержке по разным направлениям будет принимать Совет по кинематографии. От его решений будет зависеть, какую сумму направят на кэш-рибейты.

9. Развитие Pay TV и запуск HD-вещания

Телегруппы продолжили активно развивать рынок платного телевидения, на который они делают большие ставки. В 2019-м цена на телеканалы 4 ведущих телегрупп для ретрансляции провайдерами платного телевидения выросла на 4,5 гривны с абонента – с 6,9 до 10,5 гривны. Телегруппы уведомляли, что у них подписаны контракты с провайдерами на около 4,5 млн абонентов. Таким образом, в этом году 4 главных телевизионных игрока заработали на рынке платного телевидения свыше 500 млн гривен. Именно для развития платного рынка четыре телегруппы договорились закодировать свой спутниковый сигнал 20 января 2020-го и запускают HD-вещание. Первыми HD-версии этой осенью запустили телеканалы «Украина», «НЛО ТV», «1+1», М1 и М2. Развитие платного рынка усилило борьбу телегрупп с пиратами ТВ-услуг, в этом году телегруппы впервые добились выиграша в суде. Цель оправдывает средства: в 2021 году количество абонентов платного ТВ, по их оценкам, должно вырасти с 5 до 7 миллионов, а доход – до 1,5 млрд гривен.

10. Закрытие печатных версий ведущих общеполитических газет

С развитием digital в вечность уходит эпоха печатных СМИ. Этот год ознаменовался закрытием печатных версий разу двух ведущих общеполитических газет – ежедневной «Сегодня», которая входит в «Медиа Группу Украина» Рината Ахметова и еженедельника «Зеркало недели». Последний номер «Сегодня» вышел 27 сентября, а ровно через 3 месяца – 27 декабря, вышла последняя печатная версия ЗН. Оба издания указали на экономическую нецелесообразность содержания печатной версии, пообещав сконцентрировать усилия на одноименных сайтах.

Таким был 2019-й глазами «Телекритики». Как будут развиваться эти и другие события, покажет следующий год.

Фото: pixabay

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