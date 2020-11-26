НовостиСМИ

В Беларуси журналист Игорь Ильяш получил 15 суток ареста

от Telekritika
От Telekritika 523
Главная Новости В Беларуси журналист Игорь Ильяш получил 15 суток ареста

Неизвестные в штатском зашли в его квартиру, открыв дверь ключом.

Журналист Игорь Ильяш, пропавший накануне, получил 15 суток административного ареста за участие в акции студентов и пенсионеров 26 октября,  сообщает «Белсат».

По словам журналиста, в акции он не участвовал и по работе находился совсем в другом месте.

На суде Игорь  рассказал, что накануне вечером трое неизвестных в штатском зашли к нему в квартиру, открыв дверь ключом, который, вероятно, они конфисковали у его жены Екатерины Андреевой. Эти люди показали постановление об изъятии техники Андреевой, но в результате стали забирать и технику Игоря. Забрали и самого журналиста, как было заявлено — для дачи показаний по делу жены. Однако в Центральном РУВД журналисту предъявили протокол о правонарушении.

На суде адвокат заявил ходатайство о прекращении дела за недоказанностью вины, однако суд принял решение наказать Ильяша сутками ареста.

Напомним, ранее в Беларуси арестовали четырех журналистов «Радио Свобода».

Читайте также:

Пограничники не пустили в Беларусь 17 журналистов
Netflix снимает документальный фильм о протестах в Беларуси
В Беларуси прошли массовые задержания журналистов
В Беларуси интернет-издание TUT.BY лишили статуса СМИ

Фото: Белсат

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

СБУ договаривается с Google и Apple о запрете...

06.11.2020

Завершаются съемки сериала «Будиночок на щастя»

18.11.2020

СБУ открыла уголовное производство в отношении Шария

09.11.2020

СТБ подготовил премьеру мелодрамы «Продается дом с собакой»

05.11.2020

Канал «Украина» представил режиссеров-постановщиков шоу «Маска»

12.11.2020

На СТБ стартует новый реалити-проект «Свадебные драмы»

20.11.2020

Ведущий Василий Голованов заболел коронавирусом

24.11.2020

Общественное радио начинает вещание на четырех новых FM-частотах

16.11.2020

Студия «Квартал 95» снимает приключенческий сериал

11.11.2020

НАМ заявляет о недопустимости аннулирования лицензий ТРК без...

02.11.2020
Avatar