В Беларуси журналист Игорь Ильяш получил 15 суток ареста

Журналист Игорь Ильяш, пропавший накануне, получил 15 суток административного ареста за участие в акции студентов и пенсионеров 26 октября, сообщает «Белсат».
По словам журналиста, в акции он не участвовал и по работе находился совсем в другом месте.
На суде Игорь рассказал, что накануне вечером трое неизвестных в штатском зашли к нему в квартиру, открыв дверь ключом, который, вероятно, они конфисковали у его жены Екатерины Андреевой. Эти люди показали постановление об изъятии техники Андреевой, но в результате стали забирать и технику Игоря. Забрали и самого журналиста, как было заявлено — для дачи показаний по делу жены. Однако в Центральном РУВД журналисту предъявили протокол о правонарушении.
На суде адвокат заявил ходатайство о прекращении дела за недоказанностью вины, однако суд принял решение наказать Ильяша сутками ареста.
Напомним, ранее в Беларуси арестовали четырех журналистов «Радио Свобода».
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Фото: Белсат
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