В Беларуси арестовали четырех журналистов «Радио Свобода»

Московский суд в Минске приговорил корреспондентку БелаПАН, автора белорусской службы «Радио Свобода» Юлию Коцкую к восьми дням ареста за якобы участие в воскресной акции протеста 15 ноября, которую она освещала. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Юлия Коцкая 15 ноября вместе с коллегами Андреем Шавлюгой и Андреем Рабчиком готовилась к освещению марша протеста возле метро «Пушкинская». По ее словам, она жила в гостинице «Орбита» с 14 ноября. В тот день она и ее коллеги из этого номера снимали фото и видео событий на улице. К ним пришли три человека в спортивных костюмах и масках, которые вызвали полицию. Они приказали положить все оборудование на кровать и начали обыск. После этого задержанных вывели через заднюю дверь отеля и передали ОМОНу.

Юлия Коцкая была среди более 1,2 тыс. человек, задержанных спецназом 15 ноября по всей Беларуси. По сообщениям Белорусской ассоциации журналистов, среди задержанных было по меньшей мере 18 журналистов, среди которых Юлия Коцкая и еще три сотрудника белорусской службы «Радио Свобода», фоторепортер Андрей Шавлюга, оператор Андрей Рабчик и журналист Игорь Корний. Шавлюгу и Рабчика арестовали на 15 суток за «участие в несанкционированном митинге». Корний получил 10 суток ареста.

Белорусская ассоциация журналистов указывает, что в стране с начала избирательной кампании арест отбыли 75 представителей медиа, более 360 журналистов были задержаны во время выполнения профессиональных обязанностей.

Напомним, КГБ Беларуси внес основателей телеграм-канала Nexta в перечень террористов.

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Фото: unsplash, «Радио Свобода»

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