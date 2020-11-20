Новый канал начал съемки шоу «Где логика?»

Новый канал приступил к производству юмористического интеллектуального шоу «Где логика?», премьера которого состоится весной. Об этом сообщает пресс-служба «Нового».

Две звездные команды – мужчин и женщин – сошлись в одной студии, чтобы проверить, у кого сильнее логика. Участники сидят друг напротив друга за игровыми столами. Вокруг – экраны, на которых транслируют задания четырех раундов и финала. Все задания – на логику и наблюдательность. За каждым столом – кнопка, на которую нужно жать, когда ответ готов.

«По правилам игры, звезды должны разгадывать загадки и ребусы, находить логические связи между разными предметами, явлениями и персонажами, изображениями на картинках или анимациями, – рассказывает руководитель проекта Максим Пастухов. – А еще – демонстрировать свое умение правильно мыслить. Им нужно как можно быстрее первыми найти ответ, нажать на кнопку и объяснить логику своих мыслей. Все просто!»

Ведущий шоу – Сергей Притула. «У него отличное чувство юмора и богатая эрудиция, – говорит Пастухов. – Он легко может обыграть любые, даже самые странные и неожиданные ответы участников. Не стесняется остро комментировать происходящее, особенно нелепые версии игроков».

Команды звезд подбирали долго – нужно, чтобы игроков что-то связывало. Например, Игорь Ласточкин и Сергей Бабкин соревновались с Анной Ласточкиной и Снежаной Бабкиной. Подруги Алла Костромичева и Соня Плакидюк сражались с Позитивом и блогером Димой Евтушенко. А Маша Ефросинина и Оля Полякова – с Юрием Горбуновым и Александром Педаном.

«Ответы в четырех раундах могут быть неожиданными, смешными и, на первый взгляд, даже абсурдными, – рассказывает Максим Пастухов. – В финале звезд ждет соревнование «Логический пинг-понг», в котором важна скорость ответов и их количество. Кстати, интрига шоу сохраняется до самого конца, ведь один балл может стать решающим. Победит команда, у которой их будет больше. Она и получит приз «Железная логика».

Напомним, весной 2021 года Новый канал покажет второй сезон юмористического шоу Improv Live Show.

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Фото: Новый канал

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