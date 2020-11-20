Главная Новости Новый канал начал съемки шоу «Где логика?»
Новый канал начал съемки шоу «Где логика?»
НовостиТВ

Новый канал начал съемки шоу «Где логика?»

от Telekritika
Telekritika 443

Премьера состоится весной.

Новый канал приступил к производству юмористического интеллектуального шоу «Где логика?», премьера которого состоится весной. Об этом сообщает пресс-служба «Нового».

Две звездные команды – мужчин и женщин – сошлись в одной студии, чтобы проверить, у кого сильнее логика. Участники сидят друг напротив друга за игровыми столами. Вокруг – экраны, на которых транслируют задания четырех раундов и финала. Все задания – на логику и наблюдательность. За каждым столом – кнопка, на которую нужно жать, когда ответ готов.

«По правилам игры, звезды должны разгадывать загадки и ребусы, находить логические связи между разными предметами, явлениями и персонажами, изображениями на картинках или анимациями, – рассказывает руководитель проекта Максим Пастухов. – А еще – демонстрировать свое умение правильно мыслить. Им нужно как можно быстрее первыми найти ответ, нажать на кнопку и объяснить логику своих мыслей. Все просто!»

Ведущий шоу – Сергей Притула. «У него отличное чувство юмора и богатая эрудиция, – говорит Пастухов. – Он легко может обыграть любые, даже самые странные и неожиданные ответы участников. Не стесняется остро комментировать происходящее, особенно нелепые версии игроков».

Команды звезд подбирали долго – нужно, чтобы игроков что-то связывало. Например, Игорь Ласточкин и Сергей Бабкин соревновались с Анной Ласточкиной и Снежаной Бабкиной. Подруги Алла Костромичева и Соня Плакидюк сражались с Позитивом и блогером Димой Евтушенко. А Маша Ефросинина и Оля Полякова – с Юрием Горбуновым и Александром Педаном.

«Ответы в четырех раундах могут быть неожиданными, смешными и, на первый взгляд, даже абсурдными, – рассказывает Максим Пастухов. – В финале звезд ждет соревнование «Логический пинг-понг», в котором важна скорость ответов и их количество. Кстати, интрига шоу сохраняется до самого конца, ведь один балл может стать решающим. Победит команда, у которой их будет больше. Она и получит приз «Железная логика».

Напомним, весной 2021 года Новый канал покажет второй сезон юмористического шоу Improv Live Show.

Читайте также:

Педан стал ведущим Improv Live Show на Новом канале
Improv Live Show наконец-то добралось до «Нового канала»
Кошевой и Яма снимутся в сериале «Великі Вуйки. Вдома краще»
Александр Педан о новом проекте, «Эксах», Лесе Никитюк и TikTok

Фото: Новый канал

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Начинает вещание новый канал телекомпании Telewizja Polska

19.11.2020

У ведущего Тиграна Мартиросяна обнаружили коронавирус

21.10.2020

«Джокер» возвращается в кинотеатры

10.11.2020

Рекордсменом по просмотрам в YouTube стала детская песня

03.11.2020

Как изменилось поведение интернет-пользователей в 2020-м – отчет

28.10.2020

Netflix продлил на второй сезон сериал «Космические силы»

18.11.2020

НСЖУ выразил солидарность с журналистами, работающими в Нагорном...

12.11.2020

Министерство юстиции США подало в суд на Google

22.10.2020

Портнову вынесено предупреждение за хамство в сети

22.10.2020

Стала известна дата премьеры сериала «Великі Вуйки. Вдома...

18.11.2020
Avatar