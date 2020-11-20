ICTV покажет шестой сезон детективного сериала «Пес»

Телеканал ICTV объявил дату премьеры шестого сезона украинского детективного сериала «Пес». Первые серии стартуют 30 ноября в 21:30. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Пес» – детективный телесериал о расследовании преступлений полицейским Максом и его овчаркой по кличке Пес. Первый сезон вышел в 2015 году и сразу завоевал популярность. «Приятно, что в нашей вселенной героев ICTV есть любимчики всей страны. Нашего «Пса» посмотрел каждый третий украинец, поэтому мы рады работать над продолжением этой истории для нашего зрителя. А в прошлом году охват вообще был рекордным для украинского сериала. Лента собрала у экранов 27,2 млн зрителей», — говорит управляющий директор канала Анастасия Штейнхауз.

В 6 сезоне Макс и Пес столкнутся с расследованием преступных схем. Наберут обороты любовные перипетии между Леной, Максом и Леонидовым. Также сценаристы расширили сюжетную линию еще одного полицейского – Вахтанга. Он станет виновником торжества – свадьба этого персонажа будет самой масштабной сценой сезона. Для этого устроили настоящую церемонию с участием всего актерского состава сериала.

«По завершению весеннего карантина мы начали работу и сразу приступили к съемкам со свадьбы. Как мне кажется, масштабный праздник в сценарии появился благодаря зрителям. Они всегда беспокоились, что Вахтанг одинок. Вот как сюрприз для всех поклонников сценаристы посвятили целую серию женитьбе Леонова», — говорит актриса Ольга Олексий.

В шестом сезоне к своим ролям вернулись все ведущие актеры: Никита Панфилов (Макс), Ольга Олексий (Лена), Михаил Жонин (Гнездилов), Андрей Саминин (Леонидов), Денис Роднянский (Вахтанг) и, конечно, немецкая овчарка по кличке Мухтар.

Напомним, 17 ноября на ICTV начался показ приключенческого сериала «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

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Фото: ICTV

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