Канал «Киев» снял фильм о карантине

Телеканал «Киев» покажет новый документальный фильм «Карантин. Киев», сообщает пресс-служба канала. Картина напоминает о том, как столица и Украина в целом входили в пандемию. Зрители узнают, кто были первые заразившиеся новым коронавирусом и почему одна киевская лаборатория скрывала информацию о подтвердившихся случаях заболевания. Авторы фильма нашли ответ на вопрос, почему во время локдауна украинцы бросились скупать гречку, туалетную бумагу, продукты питания и из-за чего произошла вспышка домашнего насилия, в частности, направленного против мужчин. Как киевские школы перестраивались на удаленное обучение, а на канале «Киев» начали снимать телеуроки. А сотрудники киевской городской клинической больницы № 4, ставшей опорной для заболевших коронавирусом, рассказали о своей ежедневной борьбе с новым вирусом, как их медсестру, возвращавшуюся после смены домой, выгнали из электрички, потому что пассажиры решили, что она может быть источником заражения. А еще о том, на какие ухищрения шли медики, какие алгоритмы возвращения домой разрабатывали, чтобы не заразить свои семьи. Съемочная группа телеканала также находилась в самом эпицентре событий – в палатах, где лежали больные с COVID-19.

В картине использовано много кадров из репортажей журналистов «Киева», у которых во время локдауна работы только прибавилось, ведь коммунальный канал обязан был предоставлять полную информацию жителям столицы. Попала в фильм и собственная история телеканала, когда из-за пожара электросетей на Крещатике частично сгорело телеоборудование и на несколько часов полностью прервалось вещание. Тогда телевизионщикам пришлось срочно перебираться в новое помещение и уже на ходу все обустраивать.

Продюсер фильма Наталья Лященко, руководитель радио «Киев 98 ФМ», режиссер – Ольга Гибелинда.

Премьера первой части фильма «Карантин. Киев» состоится 27 ноября в 20:00. И уже сейчас снимается продолжение, в котором делается акцент на том, как пострадал бизнес, что нового на сегодняшний момент мир узнал о коронавирусе. На телеканале не исключают, что в будущем может быть снята и третья часть фильма.

Напомним, на телеканале «Киев» стартовало новое реалити-шоу «Битва дворов». В каждой программе жители двух киевских домов соревнуются, кто из них лучше обустроит клумбу в своем дворе.

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Фото: телеканал «Киев»

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