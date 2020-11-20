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«1+1» анонсировал новый выпуск «Вечернего квартала»

от Telekritika
От Telekritika 716
Главная Новости «1+1» анонсировал новый выпуск «Вечернего квартала»

Юмористы будут шутить об отдыхе в Турции во время пандемии и о политике.

21 ноября в 20:20 на «1+1» состоится премьера нового выпуска «Вечернего Квартала». В своих миниатюрах «кварталовцы» вспомнят актуальные события в стране и мире, а с музыкальными номерами на сцену выйдут популярные звезды украинского шоу-бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В одном из номеров актеры сыграют пару, которая решилась полететь на отдых в Турцию. Однако при заселении в номер оказалось, что жена, образ которой воплотит Елена Кравец, могла подхватить коронавирус. Поэтому семейную пару уже на следующий день планируют отправить домой. И муж пойдет на любые ухищрения, чтобы за одну ночь оторваться в Турции по полной.

Елена Кравец и Евгений Кошевой в новом выпуске «Вечернего квартала» станут женихом и невестой и устроят знакомство с будущим тестем, которым станет Михаил Поплавский.

Не обойдут актеры студии «Квартал 95» и политические темы. В частности, покажут миниатюру о переговорах в Минске, а Евгений Кошевой исполнит песню обо всех президентах Украины.

Среди приглашенных звездных гостей нового выпуска «Вечернего Квартала» будут Тина Кароль, Pianoбой и тандем MOZGI и MagicFive.

Напомним, «Квартал 95» перенес премьеру фильма «Гулливер возвращается». Проект выйдет на экраны в 2021 году.

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Фото: «Квартал 95»

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