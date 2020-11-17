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«Квартал 95» перенес премьеру фильма «Гулливер возвращается»

от Telekritika
От Telekritika 432
Главная Новости «Квартал 95» перенес премьеру фильма «Гулливер возвращается»

Проект выйден на экраны в 2021 году.

Первый полнометражный мультфильм «Гулливер возвращается», производством которого занимаются студия «Квартал 95» и Gulliver Films, выйдет на экраны в 2021 году. Премьера состоится весной следующего года. Об этом сообщает пресс-служба студии.

«Мы бы очень хотели подарить нашу светлую историю зрителям в этому году и добавить всем праздничного настроения. Но приходится менять планы, в связи с возникшими нестабильными условиями. Просмотры фильмов в кинотеатрах — уникальная вещь. Надеемся, что в скором времени люди снова будут наслаждаться вдохновляющими историями, не опасаясь за свое здоровье», — комментирует продюсер проекта Олег Ходачук.

«Гулливер возвращается» — это украинский мультфильм, процесс производства которого соответствует стандартам компании Disney.

Над проектом работали аниматоры Украины, зарубежные специалисты, а также команда сценаристов студии «Квартал 95». Контролирует производство — американский режиссер анимации Тони Бонилла («Ледниковый период 3: Эра динозавров», «Рио 2», «Зверополис», «Моана»). На мировой арене проект представляет компания All Rights Entertainment.

«Работа над нашим проектом длилась около четырех лет. Мы придумали и разработали около 3 тысяч сцен, а это 120 тысяч кадров. Безусловно, это тяжелый труд, но мы делали его с удовольствием. Также у нас был долгий процесс адаптации шуток, которые придумывали авторы студии «Квартал 95», чтобы все правильно было воспринято западной публикой», — рассказывает режиссер Илья Максимов.

В озвучивании главных героев мультфильма участвуют украинские артисты кино и шоу-бизнеса. Одну из ролей исполнил лидер группы «Беz обмежень» Сергей Танчинец.

Напомним, что премьера фильма «Гулливер возвращается» была запланирована на 24 декабря 2020 года.

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Фото: пресс-служба «Квартал 95»

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