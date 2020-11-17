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Zoom поможет пользователям отбиваться от троллей

от Telekritika
От Telekritika 400
Главная Диджитал Zoom поможет пользователям отбиваться от троллей

Они смогут мгновенно приостанавливать конференцию.

Платформа видеоконференций Zoom добавила новые инструменты безопасности, которые помогут пользователям бороться с троллями. Об этом сообщает Engadget.

Организаторы и соведущие видеоконференции могут приостанавливать разговор с помощью значка безопасности в верхнем левом углу экрана, чтобы заблокировать тролля, который ворвался в беседу. Когда разговор приостанавливается, отключается воспроизведение видео, звука, чата, демонстрации экрана и записи. Затем организатор конференции может выбрать, к какой функции вернуться: к чату, видеоконференции или же может включить звук.

Новые функции уже доступны в версии 5.4.3 как для десктопов, так и в телефонном приложении.

Напомним, весной крупнейшие мировые компании стали отказываться от Zoom, так как считали, что сервис небезопасен.

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Фото: Unsplash

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