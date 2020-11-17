Zoom поможет пользователям отбиваться от троллей

Платформа видеоконференций Zoom добавила новые инструменты безопасности, которые помогут пользователям бороться с троллями. Об этом сообщает Engadget.

Организаторы и соведущие видеоконференции могут приостанавливать разговор с помощью значка безопасности в верхнем левом углу экрана, чтобы заблокировать тролля, который ворвался в беседу. Когда разговор приостанавливается, отключается воспроизведение видео, звука, чата, демонстрации экрана и записи. Затем организатор конференции может выбрать, к какой функции вернуться: к чату, видеоконференции или же может включить звук.

Новые функции уже доступны в версии 5.4.3 как для десктопов, так и в телефонном приложении.

Напомним, весной крупнейшие мировые компании стали отказываться от Zoom, так как считали, что сервис небезопасен.

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Фото: Unsplash

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