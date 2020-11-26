Snapchat объявил о запуске аналога TikTok

Компания Snapchat объявила о запуске сервиса для публикации коротких видео Spotlight. Создателям наиболее популярных видео компания обещает платить в общей сложности $1 млн в день. Размер выплат будет зависеть от количества уникальных просмотров.

Чтобы иметь возможность зарабатывать деньги, кадры должны соответствовать правилам и условиям компании. Кроме того, впользователю должно быть не менее 16 лет.

«Мы разработали Spotlight, чтобы развлечь наше сообщество и соответствовать ценностям Snapchat, при этом благополучие нашего сообщества является главным приоритетом. Контент Spotlight модерируется и не допускает публичных комментариев», — сказано в сообщении компании.

Новая функция уже доступна в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии, Норвегии, Швеции, Дании, Германии и Франции. В ближайшее время Spotlight появится и в других странах.

Напомним, ранее Snapchat запустил новый сервис в помощь маркетологам во время пандемии.

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