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Южнокорейский регулятор оштрафовал Facebook на $6 млн

от Telekritika
От Telekritika 403
Главная Диджитал Южнокорейский регулятор оштрафовал Facebook на $6 млн

Из-за передачи личных данных пользователей другим компаниям.

Южнокорейский орган по надзору за информацией оштрафовал Facebook Inc. на 6,7 млрд вон ($6 млн) за передачу информации о не менее 3,3 млн корейцев другим компаниям, пишет агентство Yonhap news.

Комиссия по защите личной информации (PIPC) заявила, что Facebook нарушил закон страны о личной информации. Соцсеть предоставила данные не менее 3,3 млн из 18 млн местных пользователей страны в период с мая 2012 года по июнь 2018 года другим компаниям без их согласия.

Таким образом, когда пользователи заходили в службы других компаний, используя свои профили Facebook, личная информация их друзей передавалась этим поставщикам услуг без согласия. Личная информация, которая была передана другим компаниям, включала в себя: имена пользователей, их адреса, даты рождения, опыт работы, места проживания и статус отношений.

Наблюдательный орган заявил, что точный объем предоставленной информации неясен, поскольку Facebook не предоставил соответствующей документации. 

Комиссия также заявила, что передаст данные в прокуратуру для проведения уголовного расследования. Директору Facebook Ireland (регулировал безопасность личных данных в Южной Корее с 2012 по 2018 год), отвечающему за конфиденциальность пользователей, может грозить до пяти лет тюрьмы или штраф в размере до 50 млн вон, если он будет признан виновным в нарушении соответствующего закона Южной Кореи о личной информации.

Напомним, компания Facebook увеличила выручку в третьем квартале 2020 года благодаря росту доходов от рекламы.

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Фото: unsplash

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