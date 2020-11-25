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Экс-режиссер «Плюсов» Дарья Качковская возглавила ТВ-направление Kyiv.Live
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Экс-режиссер «Плюсов» Дарья Качковская возглавила ТВ-направление Kyiv.Live

от Telekritika
Telekritika 895

Она займется формированием новой структуры и обновлением програмной концепции канала.

К команде телеканала Kyiv.Live присоединилась Дарья Качковская. До недавнего времени Дарья была главным режиссером департамента утреннего вещания телеканала «1+1». Об этом «Телекритике» сообщила пресс-служба Kyiv.Live.

«Это прекрасная новость. Мы понимаем, что задача достаточно сложная по реформированию и реструктуризации этого направления, но я уверена, что Даша отлично справится. Мы активно собираем команду, для которой Kyiv.Live — возможность создать проект, на который будет ориентироваться рынок. И я рада, что наши амбиции тут совпадают. Скоро будет много новых назначений. Ждите», — отметила Светлана Павелецкая, которая на данный момент занимается управлением канала.

По ее словам, уже в начале весны следует ожидать существенных изменений.

Напомним, с ноября 2020 года Институт когнитивного моделирования осуществляет консультационное сопровождение телеканалов Kyiv.Live и Odessa.Live. Управлением каналами теперь занимаются Светлана Павелецкая, Дмитрий Царенко и Виктор Березенко.

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Фото: Kyiv.Live

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