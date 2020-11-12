Нацсовет внепланово проверит девять вещателей

12 ноября Национальный совет по вопросам телерадиовещания назначил девяти спутниковым и местным телекомпаниям внеплановые проверки, опираясь на результаты мониторинга соблюдения телерадиоорганизациями требований законодательства по освещению избирательной кампании. Такие решения предварительно были согласованы на заседании рабочей группы, которая осуществляет соответствующий надзор за деятельностью СМИ во время выборов, сообщает пресс-служба регулятора.

Среди спутниковых информационных телеканалов проверки назначены ООО «ТРК «Новые коммуникации» (Z Zik), ООО «ТРК «112 ТВ» («112 Украина»), ООО «Новости 24 часа» (Newsone), ООО «Наш 365» («Наш»). Нарушения, допущенные этими вещателями, в основном касаются распространения материалов, содержащих скрытую предвыборную агитацию. Также на телеканалах «112 Украина» и Newsone было зафиксировано распространение агитационных материалов в день волеизъявления, когда любая политическая агитация запрещена законом, а в эфире телеканала «Наш» политическая реклама не была обособлена должным образом. Нарушения касались и оформления рекламных материалов: площадь текстового сообщения с указанием заказчика была меньше предусмотренной законом 15% площади экрана. Также эта политическая реклама не была протитрованный или переведена на украинский жестовый язык с целью обеспечения доступности для лиц с нарушениями зрения и слуха.

Распространение агитационных материалов в день голосования и накануне было зафиксировано и в эфире некоторых местных и региональных СМИ, в частности сумской телерадиокомпании «Видикон» (логотип «V»), запорожской «Муниципальной телевизионной сети» («Z» (комбинированное)), тернопольской телерадиоорганизации «Тернопіль-медіа» («Тернопіль 1»).

Относительно распространения скрытой и ненадлежащим образом обособленной политической агитации регулятор проверит КП Государственной студии «Калуське міське телебачення» («КМТ»), Калуш, Ивано-Франковской области. В случае с ровенской телерадиокомпанией «Рівне 1» речь идет о показе агитационных материалов (символики партии) в выпуске новостей.

Напомним, недавно Нацсовет обновил порядок проведения проверок, теперь они могут быть безвыездными.

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Фото: Александра Йорк

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