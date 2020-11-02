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Нацсовет обновил порядок проведения проверок

от Telekritika
От Telekritika 1279
Главная Новости Нацсовет обновил порядок проведения проверок

Теперь они могут быть безвыездными.

30 октября в Официальном вестнике Украины №85 опубликовано решение Национального совета по вопросам телерадиовещания. Документ утвердил изменения в Инструкцию о порядке осуществления мониторинга телерадиопрограмм, проведения проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, оформления материалов об административных правонарушениях. После регистрации в Министерстве юстиции и официального обнародования нормативно-правовой акт вступил в силу в обновленной редакции. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Главные изменения заключаются в том, что у регулятора теперь появилась возможность проводить безвыездные проверки. Это особенно важно во время эпидемии, которая повлияла на привычный процесс работы Нацсовета. С решением регулятора и утвержденными изменениями к Инструкции можно ознакомиться на его сайте.

Напомним, 29 октября Национальный совет принял к сведению результаты проверок общенациональных телеканалов NewsOne и «112 Украина» и региональных вещателей ZIK и РАІ, которые регулятор проверял по соблюдению требований избирательного законодательства. Протоколы об административных правонарушениях этих лицензиатов будут направлены в суд.

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Фото: Александра Йорк

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