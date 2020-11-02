«Сегодня» готовит ряд спецсобытий к президентским выборам в США

Ко Дню 59-тых выборов президента США новости «Сегодня» на канале «Украина» готовят ряд спецсобытий с прямыми включениями. В частности, 3 ноября в 06:00 выйдет специальный выпуск, во время которого ведущие Игорь Пупков и Елена Кот и журналисты сообщат зрителям результаты американских избирателей в прямом эфире из США, передает пресс-служба «Украины».

Накануне команда «Сегодня» отправилась в США и обустроила специальные студии в разных городах и штатах страны, откуда ведущие и корреспонденты будут делать прямые включения и рассказывать подробности голосования и подсчета голосов в Америке.

В частности, ведущий Игорь Пупков будет работать в штабе Дональда Трампа и в студии в Нью-Йорке на Таймс-сквер. А Елена Кот будет освещать события в Филадельфии, где размещен штаб другого кандидата на пост Президента США — Джо Байдена.

Также в эпицентре событий будут работать журналисты новостей «Сегодня». Корреспондент Зоряна Степаненко вместе с американской семьей отправится на избирательный участок и покажет, как осуществляют волеизъявления в Нью-Йорке, а ее коллега Елена Гончаренко будет следить, как воспользуются своим правом голоса американцы в Вирджинии.

Напомним, с 25 мая праймовые выпуски информационной программы «Сегодня» в 19.00 в эфире канала «Украина» стали вести две пары ведущих.

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Фото: «Украина»

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