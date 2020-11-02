На ICTV состоится премьера cериала «Козаки. Абсолютно брехлива історія»

17 ноября на ICTV состоится премьера приключенческого сериала «Козаки. Абсолютно брехлива історія» производства кинокомпании IQ Production, пишет пресс-служба канала.

Лента состоит из 12 эпизодов, которые будут показывать со вторника по четверг. Костюмированный проект расскажет о вымышленном мире Украины конца XVI века. Зрителей ждут героические приключения Средневековья, поиск сокровищ и история любви.

В главных ролях в картине появятся: Юрий Дяк, Андрей Исаенко, Мила Сивацкая, Михаил Гаврилов, Остап Ступка, Георгий Делиев, Михаил Кукуюк, Лариса Руснак, Олег Волощенко, Дмитрий Вивчарюк и другие.

Съемочная команда: режиссер-постановщик – Александр Березань, оператор-постановщик – Сергей Ревуцкий, продюсеры ICTV – Анастасия Штейнгауз, Ирина Храновская, Александр Богуцкий, Елена Сахацкая, генеральный продюсер – Оксана Иванюк, креативный продюсер – Олег Зборовский, художник-постановщик – Александр Батенев, художник по костюмам – Антонина Белинская, художник по гриму – Лилиана Хома.

Напомним, ранее телеканал ICTV представил официальный трейлер премьеры.

Читайте также:

Фото: ICTV

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!