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На ICTV состоится премьера cериала «Козаки. Абсолютно брехлива історія»

от Telekritika
От Telekritika 975
Главная Новости На ICTV состоится премьера cериала «Козаки. Абсолютно брехлива історія»

Сериал состоит из 12 эпизодов.

17 ноября на ICTV состоится премьера приключенческого сериала «Козаки. Абсолютно брехлива історія» производства кинокомпании IQ Production, пишет пресс-служба канала.

Лента состоит из 12 эпизодов, которые будут показывать со вторника по четверг. Костюмированный проект расскажет о вымышленном мире Украины конца XVI века. Зрителей ждут героические приключения Средневековья, поиск сокровищ и история любви.

В главных ролях в картине появятся: Юрий Дяк, Андрей Исаенко, Мила Сивацкая, Михаил Гаврилов, Остап Ступка, Георгий Делиев, Михаил Кукуюк, Лариса Руснак, Олег Волощенко, Дмитрий Вивчарюк и другие.

Съемочная команда: режиссер-постановщик – Александр Березань, оператор-постановщик – Сергей Ревуцкий, продюсеры ICTV – Анастасия Штейнгауз, Ирина Храновская, Александр Богуцкий, Елена Сахацкая, генеральный продюсер – Оксана Иванюк, креативный продюсер – Олег Зборовский, художник-постановщик – Александр Батенев, художник по костюмам – Антонина Белинская, художник по гриму – Лилиана Хома.

Напомним, ранее телеканал ICTV представил официальный трейлер премьеры.

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Фото: ICTV

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