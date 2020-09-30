Роман Мацюта о сериале «Доброволец»: «Злых персонажей играть легче»

Год назад, 27 августа 2019 года, в Киеве стартовали съемки украинского боевика «Доброволец», режиссером которого стал Ахтем Сеитаблаев, а продюсерами — Игорь Кондратюк и Иванна Дядюра.

Патриотический 6-серийный боевик телеканал ICTV подготовил при поддержке Украинского культурного фонда, получив 15 млн гривен на производство. Над созданием сериала работала продакшен-студия Игоря Кондратюка В.И.К. Сценарий проекта предоставил телеканал ICTV, его авторы – Анатолий Карлюга и Юлия Чернявская. В сериале снялись: Александр Пожарский, Олег Волощенко, Андрей Мостренко, Денис Гранчак, Роман Мацюта, Мария Пашкурова, Ольга Олексий. Премьера «Добровольца» состоялась на телеканале ICTV 29 сентября.

По сюжету сериала, команда добровольцев во главе с ветераном АТО Дмитрием пытаются предотвратить попытку теракта в Киеве и наказать группу виновников. Вернувшись с фронта, бойцы продолжают свое сражение за Украину даже на мирной территории. Авторы фильма обещают интересные детективный сюжет, погони, драки и много поводов для размышлений. Кроме того, впервые в украинском сериале поднимается тема адаптации ветеранов к цивильной жизни. Ранее, в интервью «Телекритике», режиссер сериала Ахтем Сеитаблаев рассказывал, что проект «Доброволец» – это попытка достучаться до вернувшихся с войны и гражданских.

Главного преступника сыграл украинский актер, музыкант, композитор Роман Мацюта, известный своим злодейским амплуа во многих детективах. В сериале «Доброволец» он воплотил роль террориста Скифа, зачинщика масштабного взрыва в центре Киева и главного врага добровольцев.

Мы поговорили с актером и узнали подробности о новой ленте и его жизни за кадром.

Роман, расскажите о вашем персонаже Скифе.

Мой персонаж Скиф – это человек-самурай, только со знаком минус. Когда-то он давал присягу другой стране, которой уже нет. А вот присяга осталась, и он свято верит в нее и несуществующие идеалы. И ради этого даже готов организовать теракт. Никто не знает его настоящего имени – он главарь преступного мира, где его прозвище Скиф. Он следует своим принципам, но со своим пониманием добра и зла.

Чем вас привлек сценарий?

Во-первых, история о добровольцах, которые самоотверженно готовы защищать свою страну, действительно заслуживает внимания. А еще сценарий показывает многогранность жизни. Рассказывает истории совершенно разных людей. Знаете, в чем беда любого конфликта? В том, что каждая из сторон считает себя добром, так же как и мой персонаж. Ради высшей справедливости он готов на крайние меры. А эти меры – жертвы многих людей. Во-вторых, я давно хотел поработать с Ахтемом Сеитаблаевым.

Действительно, история сериала заслуживает внимания, но каково играть самого главного негодяя в фильме?

Играть негодяев, или людей, которые способны на серьезные поступки ради своих идеалов – это мои характеры. Когда мне предлагают играть в мелодрамах людей неопределенного характера, мне очень сложно справляться с этой задачей. А характеры злых персонажей мне играть легче, в них есть сила, упорство, возможно, что-то есть схожее в моем собственном характере. К тому же, Скиф – это один из главных действующих лиц, который находится в центре сюжета.

Можно ли в Скифе распознать ваши собственные черты?

Может не так радикально поступаю с людьми, но в чем-то модель поведения близка мне. Возможно, поэтому мне легко играть этого персонажа. Мне понятен его внутренний мир. И более того, мое виденье персонажа совпадает с виденьем Ахтема. Мы с режиссером много обсуждали этого персонажа, переделывали реплики, чтобы сделать героя понятным и интересным для зрителей. В таких условиях, когда есть партнерство, делать кино в два раза легче.

С какими сложностями сталкивались во время съемок?

У нас были каскадерские трюки, погони на автомобилях, драки и перестрелки, как и положено в экшен-лентах. Но был очень хороший постановщик трюков Дима Рудой, он занимается с актерами, ставит все бои, даже для Голливуда делал постановки. Поэтому сложностей как таковых не возникало.

В каких необычных локациях снимали сериал?

Снимали в Киеве и окрестностях. Интересная локация – суворовское училище, сейчас это лицей имени Богуна. Там снимали финальную сцену – драку с главным героем. По сюжету это будет больница. Здание очень старое, похоже на постройки еще прошлых веков. Также снимали в роскошном поместье на Осокорках, где живет мой персонаж. Снимали Днепр, на корабле была сцена. Очень красивые пейзажи Киева покажем с квадрокоптера. Ну и конечно, покажем зону АТО. Сцены с фронта будут флешбеками всплывать в сознании героя.

Как вы думаете, чем сериал «Доброволец» заинтересует телезрителей?

Это история о нас, украинцах. Главный герой сериала – доброволец Дмитрий. Человек – не Рембо, не Супермен – обычный гражданин, который мог стать инженером или артистом, идет на войну. Вернувшись домой, он очень меняется. Война накладывает на него отпечаток. И он приносит с собой, в свой дом, в свою семью, к своим друзьям эту войну. Сейчас, я думаю, эта тема близка очень многим украинцам. Мы рассказываем о человеке, который не остается равнодушным к ситуации, который не мыслит с позиции «моя хата скраю», а борется. Дмитрий становится спицей в колесе событий, которые планировали террористы. Мы с Ахтемом на съемках придумали монолог Скифа, который подытоживает все события: «Одна маленькая гадость способна завалить великое дело». Это с точки зрения моего персонажа. А с точки зрения всей идеи, что один человек способен спасти мир.

Актеры часто снимаются сразу в нескольких проектах. Сложно ли переключатся между ролями?

Если ты понимаешь суть героя, ты просто просыпаешься и говоришь себе, кто ты сегодня. Когда снимали «Добровольца», параллельно я снимался еще в одном проекте ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Это масштабный проект, историческая комедия про казаков, где я играл колоритного персонажа Збытня. Это ученик, козак-характерник, ведуна в Запорожской Сечи. Когда-то он был изгнан оттуда за проступки, но душой и телом остался настоящим воином. Я очень рад, что продюсеры меня пригласили. Потрясающие постановка, костюмы, декорации. Работа кропотливая и достаточно сложная. Мне нужно было драться, овладеть боями на саблях и на мечах, причем обеими руками.

И верховую езду осваивали?

В этой картине нет, но навыки верховой езды у меня есть. У меня и лошадь была, но я подарил ее своим друзьям. Два года назад я упал и сломал руку, поэтому долгое время не мог тренироваться. Конечно, с лошадью занимались другие люди, она должна иметь хозяина. Вот я ее и отдарил знакомым. И знаете, она сейчас живет лучше меня.

Хватает ли времени на отдых? Чем занимаетесь в свободное время?

Конечно, я трижды в неделю занимаюсь кикуш-карате, за исключением того времени, когда летом езжу на моря или в командировки. А так ничто человеческое мне не чуждо: я люблю веселых людей, знойных женщин и крепкие спиртные напитки – слабые не люблю.

Вы и актер, и певец, и музыкант. К чему больше душа лежит?

Я закончил музыкальную школу, затем музыкальное училище, а потом консерваторию. Собственно говоря, я по образованию — музыкант. Театральным искусством я никогда не занимался. Начинал с рекламы. Мои первые эпизоды были без текста, потом роли посерьезнее. Все начиналось постепенно.

А вы помните свою первою роль?

Конечно, помню. В фильме «Хуторок» я играл персонажей из сна мальчика. Это была некая фантасмагория. Ему снились и Джек Воробей, и казак, и пират. Это была роль без текста, но сразу несколько образов и постановок: шаманские танцы с бубнами. Для меня гримеры создавали все эти образы.

Многие актеры не любят картины со своим участием. Вы свои смотрите?

Я пересматриваю в качестве работы над ошибками. Когда смотрю свои фильмы, пошагово все анализирую, что хорошо, а что можно было сделать лучше. Более того, когда ты работаешь в кино не первый год, ты начинаешь смотреть не как обыватель, а созерцаешь картину изнутри. Смотришь, как выставлен свет, как одет актер, в каком он гриме. Ты оцениваешь не просто сюжет, а все детали, конечно, особенно на свою работу обращаешь внимание.

Слава для вас – это приятно или обременительно?

Знаете, когда человек молод, у него и тщеславия, наверное, побольше. Юношеский максимализм, порыв. Я очень рад, что отношусь к актерам, которых называют «поздними». Есть артисты «ранние», которые раскрываются в 18-20 лет, но часто они рано и уходят из профессии. А есть люди поздние, которые долго раскачиваются, их судьба долго подготавливает к миссии. Я отношусь к славе довольно-таки иронически, потому что я к своим 44-м годам понимаю, что все это игра на самом деле, вся жизнь — игра.

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Фото: ICTV

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