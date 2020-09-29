В Минске арестовали журналистку

26 сентября в Минске во время «женского марша» была задержана журналистка, член Белорусской ассоциации журналистов Елена Довнар. Три дня до суда она провела в изоляторе временного содержания на улице Окрестина. На Елену Довнар составили два протокола: по ст. 23.4 КоАП (неподчинение требованиям сотрудников милиции) и 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). 29 сентября судья Октябрьского суда Минска Александр Руденко приговорил журналистку к 15 суткам ареста и штрафу. Об этом сообщает пресс-служба БАЖ.

В ассоциации также сообщили, что журналист Евгений Меркис должен был быть освобожден сегодня в Гомеле после 15-дневного ареста, но его не выпустили из изолятора. Евгению удалось сообщить, что сотрудники милиции оставили его еще на 12 суток — «отбывать» августовский арест, когда он также был арестован на 15 суток по статье 23.34 КоАП «участие в несанкционированном массовом мероприятии».

В Минске сегодня судили журналистку Марию Гриц, она была задержана в субботу. У Марии годовалая дочь, поэтому ее нельзя наказать арестом, но власти нашли способ удерживать журналистку за решеткой: до суда она ​​ три дня провела в изоляторе.

Напомним, на днях несколько стран осудили притеснения свободы слова в Беларуси.

Читайте также:

Фото: «Телекритика»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!