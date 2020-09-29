НовостиСМИ

В Минске арестовали журналистку

от Telekritika
От Telekritika 757
Главная Новости В Минске арестовали журналистку

Елена Довнар проведет за решеткой 15 суток.

26 сентября в Минске во время «женского марша» была задержана журналистка, член Белорусской ассоциации журналистов Елена Довнар. Три дня до суда она провела в изоляторе временного содержания на улице Окрестина. На Елену Довнар составили два протокола: по ст. 23.4 КоАП (неподчинение требованиям сотрудников милиции) и 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). 29 сентября судья Октябрьского суда Минска Александр Руденко приговорил журналистку к 15 суткам ареста и штрафу. Об этом сообщает пресс-служба БАЖ.

В ассоциации также сообщили, что журналист Евгений Меркис должен был быть освобожден сегодня в Гомеле после 15-дневного ареста, но его не выпустили из изолятора. Евгению удалось сообщить, что сотрудники милиции оставили его еще на 12 суток — «отбывать» августовский арест, когда он также был арестован на 15 суток по статье 23.34 КоАП «участие в несанкционированном массовом мероприятии».

В Минске сегодня судили журналистку Марию Гриц, она была задержана в субботу. У Марии годовалая дочь, поэтому ее нельзя наказать арестом, но власти нашли способ удерживать журналистку за решеткой: до суда она ​​ три дня провела в изоляторе.

Напомним, на днях несколько стран осудили притеснения свободы слова в Беларуси.

Читайте также:

В Беларуси главного редактора обвинили в клевете
Журналистка Светлана Галузо: «Украина может выдать Беларуси мигрантов по первому требованию»
Женя Сугак, The Village Беларусь: «К директору пришли с обыском, учредителя задержали, счет заблокировали»
Следственный комитет Беларуси не будет расследовать задержания журналистов

Фото: «Телекритика»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Экс-ведущая Оксана Марченко стала обладательницей строительной фирмы в...

24.09.2020

Российский телеканал СТС запустил сериал для TikTok 

24.09.2020

Александра Кучеренко стала новой ведущей «Утра в большом...

16.09.2020

ТСН запускает спецпроект «Покоління» о жизни современных детей

31.08.2020

Главреду «Нашай Нівы» запретили выезжать из Беларуси

28.09.2020

«Вікна-новини» покажут спецпроект в честь своего юбилея

31.08.2020

Netflix сделал бесплатными ряд фильмов и сериалов

31.08.2020

Полиция назвала мотив убийства журналистки на Мальте

01.09.2020

ICTV начал съемки 2 сезона «Юрчишиных»

17.09.2020

Женя Сугак, The Village Беларусь: «К директору пришли...

24.09.2020
Avatar