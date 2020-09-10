Следственный комитет Беларуси не будет расследовать задержания журналистов

28 августа, на следующий день после массового задержания журналистов в Минске и Бресте, общественная организация «Белорусская ассоциация журналистов» направила председателю Следственного комитета заявление о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщает пресс-служба БАЖ.

В документе на четырех листах подробно описывались обстоятельства инцидентов, а также обоснование необходимости возбудить уголовное дело по признакам статьи 198 Уголовного кодекса.

10 сентября БАЖ получила ответ от начальника отдела по работе с обращениями граждан Центрального аппарата СК: «Сообщаем, что изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется».

БАЖ напоминает, что 27 августа в Минске и в Бресте сотрудники органов внутренних дел задержали 47 журналистов. Сотрудники милиции в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Все это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов.

Читайте также:

Фото: «Телекритика»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!