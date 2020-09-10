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Следственный комитет Беларуси не будет расследовать задержания журналистов

от Telekritika
От Telekritika 638
Главная Новости Следственный комитет Беларуси не будет расследовать задержания журналистов

Соответствующее заявление «Белорусской ассоциации журналистов» назвали абстрактным.

28 августа, на следующий день после массового задержания журналистов в Минске и Бресте, общественная организация «Белорусская ассоциация журналистов» направила председателю Следственного комитета заявление о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщает пресс-служба БАЖ.

В документе на четырех листах подробно описывались обстоятельства инцидентов, а также обоснование необходимости возбудить уголовное дело по признакам статьи 198 Уголовного кодекса.

10 сентября БАЖ получила ответ от начальника отдела по работе с обращениями граждан Центрального аппарата СК: «Сообщаем, что изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется».

БАЖ напоминает, что 27 августа в Минске и в Бресте сотрудники органов внутренних дел задержали 47 журналистов. Сотрудники милиции в произвольном порядке уничтожали исходные материалы съемок, представляющие собой интеллектуальную собственность журналистов и СМИ. Все это сопровождалось угрозами повреждения или уничтожения профессиональной техники журналистов.

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Фото: «Телекритика»

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