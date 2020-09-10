Телеканал «Футбол» покажет чемпионат Нидерландов

В эти выходные после шестимесячной паузы возобновится чемпионат Нидерландов. Зрители телеканала «Футбол» смогут увидеть самые яркие матчи Эредивизи в прямом эфире, начиная с 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В субботу самая яркая команда концовки прошлого сезона «Фейеноорд» встретится со «Зволле». В воскресенье матчи проведут два гранда нидерландского футбола – «Аякс» и «ПСВ». Все эти матчи телеканал «Футбол» покажет в прямом эфире.

Расписание ближайших трансляций чемпионата Нидерландов:

12 сентября

21:00 «Зволле»» – «Фейеноорд» (1 тур Эредивизи)

13 сентября

15:30 «Спарта» – «Аякс» (1 тур Эредивизи)

17:45 «Гронинген» – «ПСВ» (1 тур Эредивизи).

Напомним, УПЛ планирует запустить футбольный телеканал на ОТТ-платформе, который в будущем может стать мультиспортивным.

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Фото: unsplash

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