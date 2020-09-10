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УПЛ планирует запустить футбольный телеканал на ОТТ-платформе

от Telekritika
От Telekritika 145
Главная Диджитал УПЛ планирует запустить футбольный телеканал на ОТТ-платформе

В будущем он может стать мультиспортивным.

9 сентября прошло второе заседание рабочей группы по созданию УПЛ ТВ. На заседании обсуждалось, на какой платформе планируется запуск телеканала, рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. Об этом сообщает «Трибуна».

«Сейчас все больше склоняются в сторону ОТТ-сервиса. Возможно, на начальных этапах будет сотрудничество с ОТТ-сервисом, который есть сейчас, но в любом случае это должен быть свой собственный, который нужно будет разработать», – сказал Дикий.

Медиа-эксперт Александр Глущенко, принимавший участие в рабочей встрече, сообщил, что в будущем телеканал может стать мультиспортивным и показывать не только футбольные трансляции.

В начале сентября УПЛ создала рабочую группу с представителями клубов и медиа-экспертами для создания УПЛ ТВ. Заседания группы будут проходить каждую неделю.

Напомним, в мае Shakhtar TV впервые провел трансляцию матча в прямом эфире.

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Фото: unsplash

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