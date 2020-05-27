Александр Денисов: «Мы надеемся, что коронавирус будет побежден футболом»

Карантин стал серьезным вызовом для нас как для спортивного медиа в целом, так и для официального телетранслятора нескольких крупнейших европейских турниров. Этот период требовал нестандартных решений, поскольку наш зритель привык к футболу высшего уровня. Но что делать, если футбол остановился во всем мире?

Самое очевидное решение, которое приняли все спортивные телевещатели во всем мире, – забить сетку архивными матчами, чтобы как-то поддержать аудиторию в трудный период. Но этого нам казалось мало. Именно поэтому мы решили активизировать собственное производство. Психологически это помогло и коллективу, и зрителям.

Нам не только удалось сохранить все наши проекты, но и оперативно запустить новый. Уже через пять дней после объявления карантина вышел в эфир первый выпуск новой программы «Залишайся з футболом». Мы впервые сделали проект за такой короткий срок. «Залишайся з футболом» – это, по сути, градусник ситуации, в которой оказался футбол во время пандемии. Ежедневные прямые эфиры позволили удержать зрителя, который всегда приходил узнать последние новости и получить порцию актуальной информации.

Мы не знали, что нам делать с «Великим футболом». Дискуссионную площадку четырех человек в студии на период карантина мы решили приостановить. Но был вопрос, что делать или не делать в этой ситуации дальше? Тот путь, который мы выбрали, оказался по душе нашим телезрителям. При помощи Skype и FaceTime на связи со студией были звезды английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и Серии А, главный тренер сборной Украины, игроки ведущих клубов украинской Премьер-лиги и украинские легионеры из Европы. Это именно то, что интересно нашему зрителю. Впрочем, как показала практика, интерес к «Великому футболу» в период карантина вышел даже за рамки Украины.

Немаловажным фактором такого успеха стало то, что договориться со спикерами стало проще, поскольку спортсмены и тренеры действительно оказались в условиях круглосуточного пребывания в домашних условиях. Цифры, которые мы получили от BigData, свидетельствуют о том, что в вечернем прайме у телеканалов «Футбол» наблюдается рост аудитории, в то время как другие участники спортивного рынка демонстрируют линейное смотрение в течение дня.

Безусловно, первые несколько недель всем было сложно. В первую очередь психологически. Это замер температуры, маски, перчатки, в ньюзруме был устойчивый запах антисептика, нас много, и нужно было привыкнуть работать в новых условиях, всем было немного даже страшно. Сейчас уже привыкли. В конце концов, все понимают – мы большое футбольное медиа, мы должны продолжать работать для нашего телезрителя. И я благодарен всему коллективу за преданность каналу и преданность любимому делу.

Никаких сокращений сотрудников не было. Напротив, «Медиа Группа Украина» сделала все, чтобы сохранить коллектив и выполнить все финансовые обязательства. Для журналистов, которые работают над студийными проектами, была организована системная развозка. Мы все понимаем, что есть трудности с использованием городского транспорта, поэтому максимально обеспечили условия труда для наших сотрудников.

Зрители очень соскучились по футболу и спорту в целом. Мы сознательно не захотели покупать права на трансляцию тех чемпионатов, которые продолжали проводиться в период карантина. Скажем откровенно: это не то качество футбола, к которому привыкла наша аудитория. А вот 16 мая стало приятным днем для всех нас – возвращение Бундеслиги было своеобразным праздником для всего футбольного мира и сигналом к тому, что скоро все будет хорошо.

Добавляет оптимизма и решение МОЗ Украины о возобновлении Украинской Премьер-лиги с 30 мая. Да, пока с ограничениями, квотой по количеству людей на стадионе, но это уже хорошие новости. Мы верим в лучшее и надеемся, что коронавирус будет побежден футболом, и весь мир снова сможет наслаждаться игрой миллионов.

Одним словом, рассказывая обо всех новшествах и изменениях в эфире во время карантина, я хочу сказать, что у любого кризиса есть свои позитивные стороны, он заставляет меняться. Нужно быстрее мыслить, нужно принимать нестандартные решения, нужно не бояться рисковать. Это хороший опыт для телеканалов «Футбол» – продолжать создавать футбольное телевидение при отсутствии прямых трансляций.

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Фото: Александра Йорк

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