Молодежь демонстрирует рекордные показатели телесмотрения в Украине — исследование

Согласно данным исследования, проведенного Ocean Media, целевая аудитория 14-30 в марте 2020 смотрела телевизор на 9,2% больше, чем в этот же период годом ранее, в апреле 2020-го этот показатель вырос на 32,8% , а в мае — на 18,5%. Даже после ослабления карантина молодежная ЦА сохраняет повышенное телесмотрения.

«Из-за карантина люди оказались на некоторое время дома, в замкнутом пространстве — это обидно, но, с другой стороны, они сохранили здоровье, а еще — познакомились с качественным украинским телеконтентом. Поэтому высока вероятность, что смотрение останется на высоком уровне. Более того: оказалось, что онлайн-сервисы не очень рассчитаны на резкий рост потребления, молодые люди смотрели там топовые фильмы, но потом возвращались к телевизионным шоу. Это позволило, например, «Новому каналу» в отдельные дни карантина получать до 18,5% телевизионной аудитории», — прокомментировал генеральный директор Ocean Media Андрей Партыка.

В Ocean Media заявляют, что главная особенность молодежной аудитории состоит в том, что она легко мигрирует между брендами, быстро реагирует на качественный рекламный контент. Она в значительной степени является драйвером экономики, задает стиль потребления в семье, и первой реагирует на изменения.

Напомним: ранее стало известно, что рост телесмотрения в апреле достиг максимального значения с начала года.

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Фото: Unsplash

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