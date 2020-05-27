НовостиТВ

Молодежь демонстрирует рекордные показатели телесмотрения в Украине — исследование

от Telekritika
От Telekritika 261
Главная Новости Молодежь демонстрирует рекордные показатели телесмотрения в Украине — исследование

Данные Ocean Media.

Согласно данным исследования, проведенного Ocean Media, целевая аудитория 14-30 в марте 2020 смотрела телевизор на 9,2% больше, чем в этот же период годом ранее, в апреле 2020-го этот показатель вырос на 32,8% , а в мае — на 18,5%. Даже после ослабления карантина молодежная ЦА сохраняет повышенное телесмотрения.

«Из-за карантина люди оказались на некоторое время дома, в замкнутом пространстве — это обидно, но, с другой стороны, они сохранили здоровье, а еще — познакомились с качественным украинским телеконтентом. Поэтому высока вероятность, что смотрение останется на высоком уровне. Более того: оказалось, что онлайн-сервисы не очень рассчитаны на резкий рост потребления, молодые люди смотрели там топовые фильмы, но потом возвращались к телевизионным шоу. Это позволило, например, «Новому каналу» в отдельные дни карантина получать до 18,5% телевизионной аудитории», — прокомментировал генеральный директор Ocean Media Андрей Партыка.

В Ocean Media заявляют, что главная особенность молодежной аудитории состоит в том, что она легко мигрирует между брендами, быстро реагирует на качественный рекламный контент. Она в значительной степени является драйвером экономики, задает стиль потребления в семье, и первой реагирует на изменения.

Напомним: ранее стало известно, что рост телесмотрения в апреле достиг максимального значения с начала года.

Читайте также:

Как карантин сказался на телесмотрении
Зрелищ и зрелищ: как выросли OTT/VOD-сервисы в период карантина
Хорошие новости: во время пандемии ТВ-реклама выросла благодаря FMCG и фарме

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Австралийским СМИ предложили бойкотировать Facebook и Google, если...

19.05.2020

Регулятор назначил проверку «Зеонбуда»

21.05.2020

«2+2» и продюсеры «Карпатского рейнджера» отреагировали на распространение...

15.05.2020

В Индии снимут адаптацию сериала «Нюхач»

22.05.2020

Казахстанский телеканал показом сериала спровоцировал дипломатический скандал

14.05.2020

Украинская киноакадемия и DzygaMDB запускают проект «Сценарный питчинг»

13.05.2020

Топ-10 рекламодателей удвоили контакты с ТВ-аудиторией – Ocean...

05.05.2020

«Суспільне» запустило диджитал-платформу для людей с инвалидностью

05.05.2020

Подписчики HBO могут создавать собственные онлайн-кинотеатры

14.05.2020

Новый канал выпустил онлайн-сериал «#чатнутые»

14.05.2020
Avatar