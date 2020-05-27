В воскресенье, 7 июня, в 12:00 «Интер» покажет финальный выпуск проекта «Орел и решка. Карантин». Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В этот уик-энд зрители побывают на безлюдном острове вместе с последними тревел-блогерами: ребята рискнули и самоизолировались где-то посреди океана у берегов Индонезии. Программа покажет, как люди во всем мире приспосабливаются к новым правилам и начинают посещать концерты вживую, не нарушая при этом мер безопасности. Расскажет, как адаптируются к новой жизни без туристов те, для кого они были главным источником дохода, как предприниматель на Пхукете учится делать деньги из мусора и какие карантинные меры подтолкнули людей к тому, чтобы сделать нашу планету немного чище.

Главное путешествие этого выпуска – в Италию. Два месяца назад команда проекта «Орел и решка» следила за тем, как началась эпидемия в Италии и недоумевала: неужели так может быть? Теперь итальянцы начинают выходить на улицы своих городов.

Напомним, в марте на «Интере» стартовал новый сезон тревел-шоу «Орел и решка. Безумные выходные».

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Фото: «Интер»

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