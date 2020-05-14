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Экс-продюсер «Орла и решки» снял сериал о рыбаке

от Telekritika
От Telekritika 436
Главная Кино Экс-продюсер «Орла и решки» снял сериал о рыбаке

Сериал о приключениях исландского рыбака Инги Тора снимали в Исландии и Украине в феврале 2020-го

В интернете опубликовали первый украинско-исландский сериал Andskotinn («черт побери» c исландского — ред.). Шестисерийный комедийный фильм снят исключительно для демонстрации в YouTube и рассказывает историю исландского рыбака Инги Тора, который впервые в жизни путешествует в Украину. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Сюжет сериала рассказывает о простом исландском рыбаке Инге Торе, который получил в Facebook сообщение от неизвестной жительницы Киева и решил отправиться в столицу Украины, чтобы найти ее. Причина поиска — киевлянка усомнилась в подлинности рыбака, что расстроило Инги Тора. Он испытал экзистенциальный кризис и впал в депрессию.

«Задача сериала — показать судьбу простого человека, который столкнулся с непониманием самого факта своего существования со стороны других людей. Но герой не опускает руки и доказывает свое наличие реальными действиями», – сообщает пресс-служба.

Автор идеи и продюсер сериала — Сергей Гулейков, бывший продюсером телешоу «Орел и решка», а ныне выпускающий тревел-шоу по украинским городам «Дома Лучше». Режиссером проекта  выступил Иван Поляков, за картинку отвечал Олег Авилов .

Главный герой сериала — Инги Тор — не профессиональный актер, он является рыбаком в реальной жизни, и это его первая роль в кино.

Напомним, программа «Дома Лучше» с ведущим Женей Синельниковым выйдет на YouTube Нового канала.

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Фото: Новый канал

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