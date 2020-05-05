Канал «Украина» представит премьеру сериала «Женские секреты»

В понедельник, 11 мая, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 12-серийного мелодраматического фильма «Женские секреты». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Главные героини сериала – 17-летняя Юля и 30-летняя Марта. Жизнь Марты размерена и благополучна. Она работает психологом в престижном колледже и мечтает выйти замуж за любимого человека. Однажды после занятий к ней приходит студентка Юля – девушка беременна и хочет сделать аборт. Мама Юли умерла несколько лет назад, а рассказать об этом папе она не решается. Помня об ошибках своей юности, Марта решает раскрыть правду отцу своей студентки – бизнесмену Ивану. Но тот оказывается первой и большой любовью Марты, она сама была беременна от него 12 лет назад.

Роль Юли исполнила 22-летняя Ирина Гришак. Несмотря на юный возраст, это уже третья главная роль актрисы. Марту сыграла актриса Валерия Ланская, ее любимого человека – Влад Никитюк. В роли отца Юли зрители увидят Прохора Дубравина. Также в сериале снялись Павел Вишняков, Виктория Литвиненко, Малхаз Абуладзе, Людмила Загорская, Эрик Абрамович, Ксения Мишина, Ирина Мельник, Константин Корецкий и другие актеры.

Режиссер сериала – Максим Мехеда, оператор-постановщик – Артем Васильев, продюсеры – Виктор Мирский, Андрей Ризванюк. Производством занималась компания Film.ua. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2019 году.

Напомним, 12 мая в 13:30 на канале «Украина» стартует премьера детективного сериала «Филин».

Читайте также:

Фото: канал «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!