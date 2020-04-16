Сериалы «Медиа Группы Украина» продали в Грузию

Команда дистрибуции контента «Медиа Группы Украина» заключила сделку о продаже двух рейтинговых сериалов «Кольцо с Рубином» и «Райское место» с грузинским телеканалом TV Mtavari. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Мелодрама «Кольцо с Рубином» (95Х45) основана на формате корейской телерадиокомпании KBS, рассказывает историю сестер Ани и Яны, чьи жизни круто меняются после аварии, вследствие которой их невозможно различить.

Сериал «Райское место» (100Х45) – история о судьбе 18-летней девушки-сироты Нины. В гостиничный комплекс «Райское место» приезжает работать студентка ужгородского техникума Нина Костюк, которая обладает способностью к дизайну. Работая горничной в отеле, Нина попадает в романтическую историю и наживает себе опасных недоброжелателей.

«У нас уже есть положительный опыт сотрудничества с Грузией, и мы с большим энтузиазмом продолжаем его развивать с телеканалом TV Mtavari», — говорит Ирина Черняк, директор департамента продаж телевизионного контента «Медиа Группы Украина», директор по закупке программного продукта телеканала «Украина».

Напомним, кинокомпания Star Media и телеканал «Украина» завершили съемки 16-серийной детективной мелодрамы «Шуша».

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Фото: телеканал «Украина»

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