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В США начал работу стриминговый сервис Peacock

от Telekritika
От Telekritika 458
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Оператор Comcast пока что открыл предварительный доступ для своих абонентов.

15 апреля 2020 года в США был запущен стриминговый сервис Peacock от NBCUniversal, к которому пока что открыт предварительный доступ, передает variety.com.

Оператор Comcast открыл ранний доступ к платформе Peacock, а это означает, что подписчики Xfinity X1 и Xfinity Flex могут просматривать контент бесплатно. Через 15 дней доступ к сервису получат все пользователи Comcast. Им будут доступны 7500 часов фильмов и шоу с возможностью смотрения на нескольких экранах.

А вот все остальные американцы смогут подключиться к платформе 15 июля 2020 года. Отметим, что подписка на Peacock Premium обойдется в $4,99 (версия с рекламой) и $9,99 будет стоить версия без рекламы.

Также известно, что Peacock приобрел эксклюзивные права на потоковую передачу фильмов студии Universal, выпускаемые на протяжение 2020 года. Библиотека включает и такие хиты, как «Форсаж 9» и «Парк Юрского периода 3», сериал «Закон и порядок».

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Фото: Gizmo Writer

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