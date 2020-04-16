В США начал работу стриминговый сервис Peacock

15 апреля 2020 года в США был запущен стриминговый сервис Peacock от NBCUniversal, к которому пока что открыт предварительный доступ, передает variety.com.

Оператор Comcast открыл ранний доступ к платформе Peacock, а это означает, что подписчики Xfinity X1 и Xfinity Flex могут просматривать контент бесплатно. Через 15 дней доступ к сервису получат все пользователи Comcast. Им будут доступны 7500 часов фильмов и шоу с возможностью смотрения на нескольких экранах.

А вот все остальные американцы смогут подключиться к платформе 15 июля 2020 года. Отметим, что подписка на Peacock Premium обойдется в $4,99 (версия с рекламой) и $9,99 будет стоить версия без рекламы.

Также известно, что Peacock приобрел эксклюзивные права на потоковую передачу фильмов студии Universal, выпускаемые на протяжение 2020 года. Библиотека включает и такие хиты, как «Форсаж 9» и «Парк Юрского периода 3», сериал «Закон и порядок».

Читайте также:

Фото: Gizmo Writer

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!