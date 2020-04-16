В США начал работу стриминговый сервис Peacock

15 апреля 2020 года в США был запущен стриминговый сервис Peacock от NBCUniversal, к которому пока что открыт предварительный доступ, передает variety.com.
Оператор Comcast открыл ранний доступ к платформе Peacock, а это означает, что подписчики Xfinity X1 и Xfinity Flex могут просматривать контент бесплатно. Через 15 дней доступ к сервису получат все пользователи Comcast. Им будут доступны 7500 часов фильмов и шоу с возможностью смотрения на нескольких экранах.
А вот все остальные американцы смогут подключиться к платформе 15 июля 2020 года. Отметим, что подписка на Peacock Premium обойдется в $4,99 (версия с рекламой) и $9,99 будет стоить версия без рекламы.
Также известно, что Peacock приобрел эксклюзивные права на потоковую передачу фильмов студии Universal, выпускаемые на протяжение 2020 года. Библиотека включает и такие хиты, как «Форсаж 9» и «Парк Юрского периода 3», сериал «Закон и порядок».
Читайте также:
Средняя выручка на одного пользователя Peacock составит $6-7 в месяц — прогноз
Стали известны цены на стриминговый сервис Peacock
Появились подробности о стриминге от NBCUniversal – Peacock
NBCUniversal намерен купить стриминговый сервис Vudu
Фото: Gizmo Writer
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!