На данный момент Netflix стал стоить больше, чем Disney после того, как акции потоковой компании достигли рекордно высокого уровня в 15 апреля. Об этом пишет Variety.

Акции Netflix подорожали на 3,2% до $426,75 за акцию. Таким образом, текущая рыночная капитализация Netflix составила $187,3 млрд, что чуть больше cтоимости Disney — $186,6 млрд. Акции медиа конгломерата Disney упали на 2,5% на фоне более широкого спада на рынке 15 апреля. Ранее максимальная цена за акцию Netflix 9 июля 2018 года составляла $418,97. Инвесторы, очевидно, ожидают, что Netflix выиграет от кризиса COVID-19.

Netflix планирует отчитаться о прибыли за первый квартал 2020 года в следующий вторник, 21 апреля, после закрытия рынка.

Pivotal Research Group ожидает, что Netflix в первом квартале получит 8,45 млн новых подписчиков. В среду в своей заметке аналитик Джеффри Влодарчак повысил прогноз по цене на акции с $425 до $490 за акцию. «Мы полагаем, что неблагоприятная ситуация с COVID-19 цементирует глобальное доминирование NFLX, что отчасти связано с дополнительными расходами на контент, которые обеспечиваются их огромной и растущей абонентской базой», — написал Влодарчак.

Компания Cowen & Co. более консервативно оценивает достижения компании: в 7,1 млн новых платных подписчиков Netflix (включая 772 000 в США и Канаде) за первые три месяца 2020 года.

По данным Nielsen, во время карантина потоковое вещание резко возросло: в США просмотр интернет-видео на телевизорах вырос на 109% в марте 2020 года по сравнению с сопоставимым четырехнедельным периодом в 2019 году.

Безусловно, Disney Plus также заработал на глобальном карантине, но многие другие предприятия компании были значительно разрушены кризисом. Семейная потоковая служба Disney превысила 50 млн платящих клиентов по всему миру.

Между тем, в прошлом месяце выросли и другие акции : акции Amazon закрылись на рекордно высоком уровне во 14 апреля, и на следующий день установили новый рекорд после повышения на 1,1%.

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Фото: Pexels

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