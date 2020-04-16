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Чего потребители ожидают от брендов во время пандемии — исследование Twitter

от Telekritika
От Telekritika 227
Главная Диджитал Чего потребители ожидают от брендов во время пандемии — исследование Twitter

70% респондентов считают, что бренды должны делиться позитивными историями.

Twitter провела собственное исследование касательно настроений пользователей во время пандемии. Компания провела опрос, чтобы узнать чего ожидают люди от брендов, в каких коммуникациях нуждаются, передает socialmediatoday.com.

  • 64% респондентов заявили, что бренды должны продолжать рекламировать товары в обычном режиме и привычной манере. Мнение аудитории соцсети совпадает с мнением других людей. Например, согласно недавнему исследованию Kantar, 92% опрошенных посчитали, что предприятия должны продолжать рекламироваться во время вспышки COVID-19.
  • 52% признали, что просмотр/прослушивание рекламы дает им ощущение «нормальности», понимание, что жизнь идет своим чередом, невзирая на пандемию. Из этого можно сделать вывод, что люди вполне адекватно реагируют на рекламу сегодня.
  • 77% согласились, что они более позитивно относятся к брендам, которые сейчас пытаются поддержать общество.
  • 82% респондентов заявили, что бренды должны оказывать поддержку здравоохранительным организациям, медперсоналу, непосредствено борющимся с коронавирусом.
  • 86% респондентов заявили, что бренды должны поддерживать сообщества, наиболее пострадавшие  от пандемии.
  • 89% считают, что бренды должны предоставлять достоверную и точную информацию.
  • 77% сказали, что бренды должны поддерживать локальные сообщества.
  • 80% сказали, что бренды должны показать, как они поддерживают своих сотрудников.
  • 70% респондентов считают, что бренды должны делиться позитивными историями.

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Фото: unsplash

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