NewsОne запускает два спецпроекта

В четверг, 16 апреля в 19:00, на телеканале NewsОne выйдет спецпроект «Свои» с Дианой Панченко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Сразу после программы, в 21:00, начнется большой спецэфир с Вячеславом Пиховшеком и Еленой Кирик – «Хронология эпидемии».
Напомним, к команде телеканала NewsОne присоединился украинский телеведущий Антон Середа.
Читайте также:
Медийные организации выступили против трансляций уроков на NewsOne, 112 и ZIK
Журналистка NewsOne пострадала во время проведения расследования
Следственная комиссия завершила расследование по «112 Украина», ZIK и NewsOne
Фото: телеканал NewsОne
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!