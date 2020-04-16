NewsОne запускает два спецпроекта

В четверг, 16 апреля в 19:00, на телеканале NewsОne выйдет спецпроект «Свои» с Дианой Панченко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Сразу после программы, в 21:00, начнется большой спецэфир с Вячеславом Пиховшеком и Еленой Кирик – «Хронология эпидемии».

Напомним, к команде телеканала NewsОne присоединился украинский телеведущий Антон Середа.

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Фото: телеканал NewsОne

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