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NewsОne запускает два спецпроекта

от Telekritika
От Telekritika 386
Главная Новости NewsОne запускает два спецпроекта

В эфире канала одна за другой выйдут программы «Свои» и «Хронология эпидемии».

В четверг, 16 апреля в 19:00, на телеканале NewsОne выйдет спецпроект «Свои» с Дианой Панченко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Сразу после программы, в 21:00, начнется большой спецэфир с Вячеславом Пиховшеком и Еленой Кирик«Хронология эпидемии».

Напомним, к команде телеканала NewsОne присоединился украинский телеведущий Антон Середа.

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Фото: телеканал NewsОne

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