Телерейтинги: сериалы «У каждого своя ложь», «Отважные», реалити «Супермама» и «Миссия невыполнима 6»

В предпрайме будней на СТБ состоялась премьера нового реалити-шоу «Супермама», а в прайме зашел сериал «У каждого своя ложь» (12 серий) от Ivory Films. На канале «Украина» в предпрайме будней прошла премьера сериала «Отважные» (40 серий) от FILM.UA. На «Интере» днем по будням стартовал второй сезон программы «Украина впечатляет», а утром в субботу – второй сезон программы «Шесть соток». Канал ICTV показал в субботу телепремьеру экшена «Миссия невыполнима 6». Среди каналов второго эшелона премьера была на канале «НЛО ТV» – в прайме будней зашел американский детективный сериал “Новобранец” (20 серий).

Премьеры недели

На СТБ в предпрайме понедельника-четверга вместо скриптед-реалити «Слепая» (18:00) зашло новое реалити-шоу «Супермама» с намного лучшими показателями: 8,6%/9,1% (понедельник); 9%/7,6% (вторник); 9,7%/8,6% (среда); 9,4%/9% (четверг). Ранее «Слепая» в этом слоте собирала 5-8% по аудиториям 18-54 (50+)/18-54.

Вечером будней (20:00-22:00) вместо сериала «Ничто не случается дважды-2» стартовал сериал «У каждого своя ложь», пройдя со скромными долями: 6,5%/6,3% и 7,1%/6,8% (понедельник); 6,7%/5,7% и 7,4%/6,4% (вторник); 6,4%/4,2% и 7%/5,1% (среда); 7%/5,9% и 7,8%/6,1% (четверг). Вечером после новостей в слоте 22:50 прошли последние 15-20 минут сериала с примерно теми же высокими показателями. Неделей ранее доля сериального слота была вдвое выше – в пределах 10-13%.

На «Украине» в понедельник-пятницу в предпрайме будней (18:00) вместо второй линейки докудрамы «История одного преступления» зашел сериал «Отважные» (18:00), показатели которого были относительно неплохими: 12,2%/10,6% (понедельник); 10,5%/9,3% (вторник); 11,4%/9,8% (среда); 11,3%/9,1% (четверг); 8,2%/7,3% (пятница).

Днем во вторник-пятницу на «Интере» прошел второй сезон программы «Украина впечатляет» (14:20-14:50), показатели которой были разными изо дня в день: 2,5%/1,9% (вторник); 4%/3,4% (среда); 1,5%/3,7% (четверг); 1,8% по обеим (пятница). В субботу утром программа «Шесть соток» (08:00) зашла на второй сезон, собрав 4,9%/3,9%.

На канале «НЛО ТV» в 20:30 будней одной линейкой прошла премьера американского детективного сериала «Новобранец» – в пределах 1,5-3%.

Общий топ

Первое и второе места – за каналами «Украина» и ICTV, третье место вернул себе канал «1+1» обойдя СТБ, который потерял все то, что нарастил неделей ранее. Во втором эшелоне резко просел НТН, в третьей пятерке заметен рост «ПлюсПлюса».

В праймовом топе первое место вернул себе канал «1+1», на втором и третьем месте с минимальным отрывом идут ICTV и «Украина». Еще более четко заметно проседание СТБ и НТН.

Канал ICTV выбил лидерство у канала «Украина» не только в пятницу, но и в четверг; «Плюсы» собрали неожиданно мало в субботу, а «Интер» – в воскресенье.

В топе программ «Голос країни» сумел опередить итоговые новостные программы.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«1+1»

Днем по будням в пределах 4-9% идут реалити «Дорогой, мы переезжаем» (11:10), «Міняю жінку» (13:10), «Мир наизнанку» (14:40) и сериал «Великолепный век» (15:30-18:00).

Тележурнал «ЖВЛ» шел последнюю неделю в слоте 18:00-19:00 будней, собирая 4,2-5,1%; утренний повтор (09:20-11:20, повтор вечернего выпуска + архивный выпуск) взял традиционно больше – в пределах 7-11%. Показатели программы «Секретные материалы» (19:00, будни) не меняются – 5-7,6%.

Медицинская драма «Доктор Вера» (20:45, понедельник-среда) на последней неделе показа собирала такие доли: понедельник – 7,3%/6,3% и 7,5%/7,1%; вторник – 8,4%/7,1% и 8,3%/7,3%; среда – 7,4%/6,9% и 7,8%/7,9%. В четверг на этом месте прошла советская комедия «Иван Васильевич меняет профессию» с такими показателями по городам – 11,1% и 7,9%.

Вертикальная линейка программ в 22:40 показала небольшой рост. Программа «Гроші» в понедельник – 6,3%/6,8% (было 6,7%/5%); «Дубинизмы» (23:50) – 7,9%/6,2% (было 6,5%/4,2%). Реалити-шоу «Свадьба вслепую» во вторник – 9,5%/6,7% (было 8,7%/7,2%); «Мир наизнанку» в среду – 9,8%/6,9% (было 8,2%/6,7%). Политическое ток-шоу «Право на владу» (22:30, четверг) – 7,7%/7,3% (было 6,1%/7,3%).

Программа «Чистоnews» (20:30, четверг-суббота) реабилитировали свои доли после недели потерь – 12,2%/7,7% и 11,5%/7,3% (было 8,9%/8,2% и 7,8%/7,3%). В прайме пятницы дайджест «Лиги смеха» (20:45) взял 9,3%/7% (было 6,5%/5,9%); повтор «Вечернего квартала» (22:20) – 12,4%/9,9% (было 9,9%/8,8%).

Днем в субботу снова повторялись две части фильмов о Борне – 4,8-6,4%. «Вечерний квартал» традиционно вышел двумя слотами, перейдя на повторы: выпуск в 16:40 взял 6,2% по обеим, выпуск в 21:30 – 9,1% и 7,3% (было 12,7%/10,3%). Программа «Рассмеши комика» (18:30, суббота) собрала те же 5,7%/5,3% (было 5,7%/5,3%). После новостей просели «Украинские сенсации» (20:20) – 7,9%/6% (было 8,2%/6,6%); «Светская жизнь» (23:20) также потеряла свои доли – 7,6%/7,7% (было 9,1%/9,3%).

Утром в воскресенье показатели тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» (10:45-11:40 повтор + новый выпуск) пошли на спад – 7,2%/4,6% и 8,7%/4,6% (было 9,9%/6,2% и 10,2%/6,4%). Днем повторялись «Мир наизнанку» (11-12%) и 4-серийка «Девушка с персиками» (5,5-6,5%). Шоу «Голос країни» (21:00) заметно нарастило доли – 15,6%/11,9% (было 13,4%/9,3%); очередной повтор фильмов о Борне (22:30) – 6,4%/5,9% и 9,8%/7,7%. Эти же фильмы в прошлый раз собрали 8%/6,5% и 9,7%/8,1%.

ICTV

Утром по будням повторялись вечерние «Чрезвычайные новости» (09:10-10:00), собрав свои 10-12% (в прайме в 19:20 – примерно те же 9-12%). Дневная сетка не меняется – в пределах 5-9% повторяется вертикальная линейка вечерних программ, западный кинопоказ и «Нюхач-4». В предпрайме вторника-четверга улучшило показатели реалити-шоу «Решает Онистрат» (17:45) –- 8,5%/7,8%, 6,9%/5,2% и 8,9%/6,9%.

Вечерняя линейка праймовых программ в 20:20 прошла с разными показателями: «Теория заговора» в понедельник просела –- 7,6% и 6,7% (было 8,2% по обеим); «Гражданская оборона» во вторник собрала примерно те же показатели – 8,6%/6,1% (было 8,9%/6,9%); зато подтянулся «Секретный фронт» в среду – 7,3% и 6,6% (было 6% и 5,7%); программа «Антизомби» (20:20, четверг) перешла на дайджест, заметно нарастив свои доли – 10,5%/8% (было 7,6%/6,7%). В понедельник политическое ток-шоу «Свобода слова» (22:30) взяло только 4,8%/4,2% (было 4,6%/3,3%).

Показатели повтора сериала «Нюхач» (21:20) пошли на спад: понедельник – 8,2%/6,5%; вторник – 10,9%/6,8% и 11,2%/7,2%; среда – 8,6%/5,8% и 8,9%/7%; четверг – 9,6%/7,1%. В пятницу повторы «Дизель шоу» (20:10) взяли 13,6%/9,6% и 13,3%/9,9% (было 11,2%/9,5% и 13,6%/9,2%); скетчком «На троих» (22:45) также перешел на повторы, собрав 10%/9,2% и 11%/10%.

Ночью будней в голливудской кинолинейке прошли такие фильмы: «Тонкая красная линия» (00:20, понедельник) – 9,6%/6,8%; «В одном вздохе от тебя» (23:20, вторник) – 7,7%/5,7%; «Перекрестный огонь» (23:20, среда) – 7,2%/5,4%; «Орлиное зрение» (22:30, четверг) – 10,4%/8,3%; «Не шутите с Зоханом» (00:00, пятница) – 9,8%/8,7%.

Утром в субботу кулинарное шоу «Первое, второе и компот» (08:50-09:40) собрало 6,1%/4,2%; днем повторялись сериалы «Участковые с ДВРЗ» и «Нюхач» – 7-9%; вечером прошли такие фильмы: «Джек Райан» (21:50) – 7,9%/5,9%; «Рейс» (23:50) – 10,4%/9,7%. Вечером в воскресенье фильм «Призрачный патруль» (20:35) собрал 10,5%/7,8%; «Назначение» (22:20) – 6,1%/5,5%.

«Украина»

Утром в будни тележурнал «Звездный путь» (09:30-11:20) собирал в пределах 7-9,6% по аудиториям 18-54 (50+)/18-54. Показатели реалити «Миссия: красота» (11:20) изо дня в день разные: понедельник – 9,8%/8,5%; вторник – 12,3%/8,4%; среда – 13,8%/10,3%; четверг – 10%/9,6%. Свои 9-15% собирают дневные докудрамы «Реальная мистика» (12:20) и «История одного преступления» (16:00).

Вечером дайджест ток-шоу «Говорить Украина» (20:00) собирает неожиданно высокие доли только по «всей Украине»: 9,4%/12,2% (понедельник); 10,6%/12,9% (вторник); 9,9%/11,3% (среда); 8,2%/11,8% (четверг).

В сериальном слоте драма «Тайная любовь» набрала солидные обороты: 10,6%/11,5% и 13,3%/13,2% (понедельник); 9,5%/10,1% и 12,6% по обеим (вторник); 11,5%/11,7% и 12,7%/13,7% (среда); 11,4%/11,2% и 13,4%/14,7% (четверг). Отметим, что неделей ранее показатели слота были в пределах 7-9%.

Программа «Контролер» (23:20, вторник) несколько подтянула свои доли – 9,9%/10% (было 8,9%/10%); но заметно потеряла программа «По следам» (23:20, четверг) – 4,5%/4,8% (было 7,3%/8,6%). В прайме пятницы программа «Громкое дело» (20:10) снова прошла скромно – 7,3%/6,6% (было 7,2%/8,1%); политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50) еще больше растеряло свои доли – 5,4%/4,3% (было 5,8%/5%). В прайме субботы ток-шоу «Главная тема» (19:00-21:00) сбавило свои обороты – 7,7%/6,4% (было 8,6%/8,4%).

На выходных канал весь день повторял четырехсерийки: вечером в субботу прошла драма «Неродная» (17:00-23:00) – 12%/9,4% и 9,9%/9,4%; вечером в воскресенье драма «Человек без сердца» (17:00-23:00) взяла хорошие 13,2%/12,9% и 13%/11,8%.

Новый канал

Днем по будням в понедельник и пятницу идут голливудские фильмы в пределах 5-9%, во вторник-четверг с более скромными 3-7% повторяются «Варьяты» (08:00, понедельник-пятница), сериал «Отчаянные домохозяйки» (11:00-13:30); «Шальная звезда» (13:30) и праймовые программы (14:30, по два выпуска).

Вертикальная линейка программ в 19:00 будней прошла с переменным успехом: реалити «Від пацанки до панянки» (понедельник) – 9%/7,9% (было 7,7%/6%); «Хто проти блондинок?» (вторник) – 4,6%/3,1% (было 7%/4,5%); «СуперИнтуиция» (среда) – 6,3%/6,5% (было 7,2%/5,1%); дайджест «Хто зверху?» (четверг-пятница) – 8%/6,7% и 7,1%/4,4% (было 9,6%/7,1%).

Двойной кинопоказ по будням собрал в пределах 7-9,5%. В прайме субботы прошли мультфильмы «Три богатыря на дальних берегах» (18:00, 8,2%/7,2%) и «Похищенная принцесса. Руслан и Людмила» (19:20, 8,4%/5,9%); после чего зашли такие фильмы: «Веном» (21:00) – 9,9%/8,2%; «Другой мир» (23:10) – 9,5%/8%. Вечером в сетке воскресенье стояли такие фильмы: «Риддик» (16:50) – 8,2%/6,2%; повтор «Венома» (19:10) – 12,4%/8,3%; «Доктор Стрендж» (21:00) – 11,8%/7,6%; «Убийцы на замену» (23:10) – 11,2%/7,2%.

СТБ

Дневная сетка будней не меняется – в пределах 3-7% собирают повторы «Все буде добре», сериала «Коли ми вдома», реалити «МастерШеф» и «Хата на тата». Повторные выпуски ток-шоу «Один за всіх» (19:00, понедельник-четверг) прошли в пределах 6,4-7,5%; повтор сериала «У реки два берега» (23:00, понедельник-четверг) – 4-8%.

В пятницу после резкого роста несколько просел «Холостяк-10» (19:00-22:00) – 13%/10,9% (было 14,6%/10,2%). В субботу кулинарное шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2» (19:00) собрало практически прежние 11,2%/8,5% (было 11,4%/8,9%); повтор «Хати на тата» (22:30) – 5,9%/5,7%.

Тележурнал «Невероятная правда о звездах» утром на выходных (9:30) не смог набрать обороты – только 6,8%/4,5% и 4,9%/3,4% (было 7,6%/6,1% и 4,3%/4,2%).

В воскресенье дайджест «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) собрал 6,8%/7,3% (было 8,1%/9,1%). Ток-шоу «Один за всіх» на новом выпуске в 20:00 выхватил 8,7%/9,3% (было 9,6%/10,9%), на повторном в 21:10 – 7,6%/9,5%; ток-шоу «Тайны ДНК» (22:00) – только 5,3%/7,2% (было 7,5%/8,4%).

«Интер»

Утренняя линейка «Полезной программы» (вторник-суббота, 10:00) прошла в пределах 4,1-8,5%. Днем со скромными 1,5-4% повторялись сериалы «Меня зовут Мелек», «Не отпускай мою руку» и «Дурная кровь» (11:00-14:20). В понедельник днем шли фильмы и программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) – 5%/5,7% (было 5,1%/5,2%).

Вечером дайджест ток-шоу «Касается каждого» (18:10-20:00) прошло с такими показателями: 7,1%/8,9% и 4,6%/6,8% (понедельник); 5,1%/6,1% (вторник); 7,2%/7,7% (среда); 5%/5,9% и 4,8%/5,5% (четверг); 5,5%/7,2% (пятница).

С понедельника по четверг в 21:00 собственная докудрама «Вещдок. Особый случай» собирала разные показатели: понедельник – 5,3%/3,6%, вторник – 6,6%/4,7%, среда – резкий рост до 7,7%/4,7%, четверг – уже только 4,2%/3,3%. «Вещдок» в дневной сетке вторника-пятницы (14:50-17:40, повтор, новый выпуск + повтор «Особого случая») собирает в пределах своих же 2-7%. В позднем прайме будней российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10-23:50) – прежние 5-7%.

Кулинарная программа «Готовим вместе. Домашняя кухня» (09:00, выходные) собрала почти идентичные с предыдущей неделей показатели – 7,3%/4,4% и 10,3%/5,4% (было 7,3%/3,7% и 10,2%/6,1%). В субботу днем одинаковые 8,2%/6% собрали советские фильмы «Алешкина любовь» (11:00), «Укротительница тигров» (12:30) и «Максим Перепелица» (14:30); вечером дайджест «Круче всех. Лучшее» (20:30) собрал те же низкие 3,7%/3% (было 3,5%/3,7%); повтор программы «Добрый вечер на «Интере» (22:30-23:20) – всего лишь 2,6%/2,2%.

Утром в воскресенье прошли три выпуска «Орла и решки»: первый («Чудеса света -2») взял 8,2%/4% (было 9/4,7%); второй («Безумные выходные») – 5,2%/2,5% (было 6,4%/4%); третий («Карантин») – 4,7%/2,3% (было 7,1%/4,5%). Днем в воскресенье прошли очередные три премьерные серии турецкого сериала «Не отпускай мою руку» (14:40-17:10) – всего лишь 0,9-1,5%. В прайме – кинопоказ: «Уотергейт» (20:30) – 2,2%/1,3%; «Днепровский рубеж» (22:30) – 3,2% и 2,6%.

Второй эшелон

ТЕТ

Дайджест реалити «4 свадьбы» (17:30, будни) собрал в пределах 2,7-3,9%; реалити «СуперЖінка» (18:30, будни) несмотря на соседство с похожим реалити «Супермама» на СТБ набрало обороты – 2,5-4,4% (было 2,5-3,5%). Свои 3-5% собирают скетчкомы «Однажды под Полтавой» (19:20) и «Танька и Володька» (21:00). Российский сериал «Кухня» (22:00-23:00, понедельник-среда) на последней неделе показа перед заходом на «1+1» – в пределах 4-8%.

«2+2»

Вечерняя сетка программ будней не меняется: программа «Затерянный мир» (17:20), новости «Спецкор» (18:20) и программа «ДжеДАИ» (18:50) собирают свои 3-5%. Повтор сериала «Опер по вызову» (19:10, понедельник-четверг) взял те же 3-4%; сериал «Карпатский рейнджер» стоял только в понедельник-вторник в 21:10, собрав на последних сериях – 5%/4,3% и 3,7%/4,1%. Со среды двойной серией зашел на повтор детективный сериал «Звонарь» (20:10) – стабильно 4-5%. Американский процедурал «CSI. Место преступления» (понедельник-четверг, 22:00-01:00) – стандартные 2,5-7%.

НТН

В прайме будней свои 0,6-2% у дайджеста программ «Легенды уголовного розыска» (19:30) и «Случайный свидетель» (20:50, с дневными повторами в расширенном слоте 16:50-18:30). Поздним вечером сериал «Настоящий детектив» был заменен на американский сериал «Большая маленькая ложь» (22:30, по две серии) – слегка нарастившие показатели слота провалились – всего лишь 0,1-1,1% (ранее доходили до 2,3%).

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:00) чуть просела – 12,2%/13,3% (было 14,8%/14,1%). Зато рост показала программа «Факты недели. 100 минут» на ICTV (18:45) – 16,3%/14,6% и 14,2%/11,5% (было 14,3%/13,7% и 13,7%/12%). «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) – 10,2%/10,6% (было 15%/11,7% и 10,4%/7,9%). «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) – 4,4%/4,7% и 3,8%/4,9% (было 6,1%/6,5% и 4,3%/4%).

Общий итог недели

Фото: архив «Телекритики», СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал», ICTV

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