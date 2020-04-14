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Мультфильм «Легенды Mortal Combat: Месть Скорпиона» выйдет 14 апреля

от Telekritika
От Telekritika 152
Главная Кино Мультфильм «Легенды Mortal Combat: Месть Скорпиона» выйдет 14 апреля

На диджитал-платформах.

Цифровой релиз полнометражного мультфильма «Легенды Mortal Combat: Месть Скорпиона» от Warner Bros.  состоится 14 апреля.

Основанный на всемирно известной игре Mortal Combat, созданной Эдом Буном и Джоном Тобиасом, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge рассказывает о единственном в своем роде турнире между чемпионами Внешнего мира и Земного царства — соревновании, которое в конечном итоге определит судьбу Земли и всех ее граждан.

Как пишет студия Warner Bros. мультфильм будет доступен на Apple TV, Amazon prime и других платформах.

Режиссер фильма — Итан Сполдинг («Бэтмен: нападение на Аркхэм»), а сценаристом выступил Джереми Адамс («Лига справедливости», «Сверьехстественное»).

Напомним, ранее cтало известно, что видеоигру The Last of Us адаптируют в сериал для HBO.

Фото: Warner Bros.  

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