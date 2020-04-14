Рада разрешила обрабатывать персональные данные без согласия пациентов

В связи с пандемией коронавируса 13 апреля был принят Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», сообщает портал Верховной Рады.

Законом определены понятия «самоизоляция», «обсервация», «обсерватор»; установлено, что основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабмином в решении об установлении карантина; предусмотрена выдача и оплата больничных на период пребывания лиц в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения; определены условия выезда граждан из зоны карантина. Предусмотренные законом нормы будут действовать на период установления карантина (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены.

На этот период также разрешена обработка персональных данных без согласия лица исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий. Это касается только данных о лицах, заболевших COVID-19. Речь идет о сведениях относительно состояния здоровья, места госпитализации, фамилии, имени, отчества больного, даты его рождения, места жительства, работы или учебы.

Предполагается, что в течение 30 дней после окончания карантина такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности этого – уничтожению.

Напомним, в Украине на время карантина запустили электронную слежку за гражданами. Отказ от специального мобильного приложения приравняют к нарушению режима обсервации и самоизоляции и будут за это штрафовать.

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Фото: unsplash

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