Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Никогда не сдавайся»

В воскресенье, 19 апреля, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Никогда не сдавайся». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Главная героиня фильма – успешная бизнес леди. 36-летняя Марина – руководитель крупной компании и невеста обаятельного красавца. В жизни ей не хватает лишь одного: смелости признаться себе, что всё это не делает её счастливой. Все меняется в один день, когда в офис Марины приходит работать Юля – человек из её прошлого. Её появление заставляет Марину вернуться в город своего детства и разбередить давние раны.

По словам исполнительницы роли Юли, актрисы Екатерины Гуляковой, тема фильма очень актуальна, ведь она раскрывает причины проблем и неудач человека в зрелом возрасте, которые на самом деле тянутся из юности.

«Мы все раненные с детства и, к сожалению, несем этот груз боли и проблем во взрослую жизнь. Тема буллинга на данный момент очень важна. Я сама перенесла его в школьное время. Об этом нужно говорить, чтобы люди понимали, как себя вести, чтобы дети не молчали, чтобы учителя и родители знали, как реагировать», – говорит актриса.

Также роли в фильме исполнили актеры Лянка Грыу, Алиса Лукшина, Олеся Надеева, Вячеслав Довженко, Андрей Аверков, Максим Боряк, Максим Даньшин, Мирослава Филлипович, Алина Разуменко и многие другие.

Режиссер-постановщик картины – Павел Тупик. Оператор-постановщик – Андрей Поливаный-Бухтияров. Производством фильма по заказу канала «Украина» занималась «Украинская продакшн студия».

Напомним, цифровой релиз полнометражного мультфильма «Легенды Mortal Combat: Месть Скорпиона» от Warner Bros. состоится 14 апреля.

Фото: канал «Украина»

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