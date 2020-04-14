Роскомнадзор обвинил Google в цензуре

Роскомнадзор направил в Google запрос в связи с блокировкой обращения президента РФ Владимира Путина по ситуации с коронавирусом, опубликованного на YouTube-канале НТВ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В запросе Роскомнадзора указано, что действия видеохостинга нарушают ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации о запрете в России цензуры», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в последнее время зафиксировали случаи блокирования на глобальных площадках информации российских СМИ, включая заявления официальных лиц о ситуации с коронавирусом. Как напомнили в Роскомнадзоре, алгоритмы работы зарубежных интернет-сервисов должны соответствовать требованиям российских законов, «в том числе исключать возможность цензуры».

В пресс-службе Google в ответ заявили, что видеообращение российского президента было заблокировано по ошибке. «В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено», — отметили в пресс-службе.

Напомним, летом 2019 года Роскомнадзор внес в черный список украинский сайт «Петр и Мазепа». Помимо этого ресурса в России заблокированы интернет-страницы многих других украинских СМИ.

Фото: Unsplash

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