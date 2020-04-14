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Шоу Saturday Night Live впервые за 45 лет было записано вне студии

от Telekritika
От Telekritika 181
Главная Диджитал Шоу Saturday Night Live впервые за 45 лет было записано вне студии

Ведущим стал Том Хэнкс.

Ток-шоу «Субботним вечером в прямом эфире» впервые за 45 лет записали вне студии. Ведущим спецвыпуска стал актер Том Хэнкс.

«Том Хэнкс открывает специальный «Субботний вечер в прямом эфире» в качестве хоста из своего дома, где он рассказывает о восстановлении после COVID-19, проводит Q&A для «аудитории» и отдает дань уважения важным работникам» — пишет SNL в YouTube.

 

Актер говорит, что: «с тех пор как мне поставили диагноз, я стал похож на «Американского папу» больше, чем когда-либо прежде. Потому что никто не хочет быть рядом со мной продолжительное время, и я заставляю людей чувствовать себя неуютно».

Выпуск стал одним из самых рейтинговых скетч-шоу NBC, получив 6,7 миллиона зрителей, как пишет New York Post.

Напомним, ранее стало известно, что Том Хэнкс и его жена в Австралии заболели на коронавирус.

Фото: SNL

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