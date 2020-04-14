Шоу Saturday Night Live впервые за 45 лет было записано вне студии

Ток-шоу «Субботним вечером в прямом эфире» впервые за 45 лет записали вне студии. Ведущим спецвыпуска стал актер Том Хэнкс.

«Том Хэнкс открывает специальный «Субботний вечер в прямом эфире» в качестве хоста из своего дома, где он рассказывает о восстановлении после COVID-19, проводит Q&A для «аудитории» и отдает дань уважения важным работникам» — пишет SNL в YouTube.

Актер говорит, что: «с тех пор как мне поставили диагноз, я стал похож на «Американского папу» больше, чем когда-либо прежде. Потому что никто не хочет быть рядом со мной продолжительное время, и я заставляю людей чувствовать себя неуютно».

Выпуск стал одним из самых рейтинговых скетч-шоу NBC, получив 6,7 миллиона зрителей, как пишет New York Post.

Напомним, ранее стало известно, что Том Хэнкс и его жена в Австралии заболели на коронавирус.

Фото: SNL

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