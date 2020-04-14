Президент Беларуси запретил хайповать на коронавирусе

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил руководителю своей администрации Максиму Рыженкову о необходимости пресекать всякие попытки хайповать на теме коронавируса. Об этом сообщает Белта. «И Комитету госбезопасности пожестче здесь, и милиции, и Мининформ пускай смотрит за всеми. Когда побывали здесь международные эксперты, их поубавилось – таких смелых, которые хайповали в интернете на этой беде. Но еще они есть. Их надо ставить на место. И не бояться, что нас обвинят в какой-то недемократичности. Пройдет это все, и мы посмотрим, кто нагнетал психоз», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в мире есть СМИ и политики, которые хайпуют на этой теме, и подчеркнул, что в Беларуси так не поступают. «Мы это не делали. И я вас всегда предупреждал, что не надо этого делать. Потому что потом стыдно будет своим людям смотреть в глаза», — заявил Александр Лукашенко.

Напомним, согласно исследованию Reuters Institute, селебрити и политики сыграли ключевую роль в распространении дезинформации о COVID-19 в социальных сетях.

Фото: скриншот YouTube

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!