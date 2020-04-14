Опубликован рейтинг самых популярных приложений марта 2020

Аналитическая компания Kantar опубликовала рейтинг самых популярных приложений марта 2020 года среди украинцев. Согласно отчету аналитиков, украинцы стали проводить больше времени в глобальных мессенджерах и социальных сетях.

Эксперты отмечают, что среднее время пользования приложением Viber в день увеличился на 2,9 минут, YouTube — 3,1 мин, Facebook — 5,3 мин, Instagram — 2,4 мин. А вот охват приложений, по сравнению с февралем 2020 года, существенно не изменился.

Среди 15-ти самых популярных приложений 4 украинских: Приват24, Olx.ua, Новая Почта и monobank. Кстати сказать, приложение monobank впервые попало в топ-15 в феврале 2020 года.

Пятерка лидеров остается неизменной: Viber, Chrome, YouTube, Gmail, Facebook.

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Инфографика: Kantar

Фото: unsplash

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