Просмотр новостей на YouTube вырос на 75%

Просмотр новостей на YouTube за последние недели вырос на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Bloomberg.

Ежемесячно YouTube посещают более 2 млрд зрителей, а с момента начала пандемии количество посещений значительно возрасло. Об этом сообщает глава по продукту Нил Моан. По его словам, в последнее время наблюдается прирост трафика на видео, которые сервис классифицирует как «новости». «Люди пытаются найти как можно больше информации о коронавирусе», — сказал он.

Видеосервис отслеживает новости и медицинские видеоролики, проверяя их на фейковость и определяя «авторитетность» источников, при помощи искусственного интеллекта и фактчекеров. Также автоматически ко всем видео, где есть упоминание о коронавирусе, прикрепляется информационная панель со ссылками на здравоохранительные организации. Мохан утверждает, что данная панель была просмотрена пользователями более 10 млрд раз. YouTube также добавил на своей домашней странице вкладку для размещения новостных видеороликов о Covid-19.

Несмотря на рост трафика, YouTube, как и другие крупные онлайн-платформы, сократил расходы на рекламу, так как многие его клиенты сократили бюджеты.

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Фото: unplash

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