«Интер» представит премьеру сериала «Добровольцы»

В понедельник, 20 апреля, на «Интере» состоится премьера 16-серийной исторической драмы «Добровольцы». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал рассказывает историю семейства Жилиных, которых во времена раскулачивания и коллективизации отправили на Урал строить завод.

«Это сага о семье, которая прошла все трудности того времени: войну, бедность, разлуку и предательство, но сумела сохранить веру в любовь и друг в друга», – говорит о сериале продюсер Артем Приходько.

В «Добровольцах» сыграли известные актеры: Алексей Зубков, Валерий Афанасьев, Татьяна Колганова, Елена Стефанская, Мария Аниканова, Сергей Векслер, Вячеслав Довженко, Леся Самаева, Екатерина Варченко и другие.

Сериал будут показывать с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Интер».

Напомним, ранее телеканал сообщал, что продолжил снимать сериал о советских солдатах «Ни шагу назад!». Производством занимается Umora Production.

Фото: «Интер»

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