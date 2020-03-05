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«Интер» снимает продолжение сериала о советских солдатах

от Telekritika
От Telekritika 270
Главная Новости «Интер» снимает продолжение сериала о советских солдатах

Производством фильма по заказу канала занимается Umora Production.

Начались съемки второго сезона сериала «Ни шагу назад!». Производством фильма по заказу канала «Интер» занимается Umora Production, сообщает пресс-служба. Премьера состоится 9 мая 2020 года. На канале также сообщили, что в этот день «как обычно, будет спецпрограммирование, посвященное Дню Победы».

Зрители увидят продолжение истории о главных героях — простой деревенской девчонке Тошке Лыткиной и ее суровом командире Рае.

«В продолжении военной драмы Тошка предстанет перед зрителями повзрослевшей – молодой женщиной, которая будет бороться за свою любовь. А вместе с этим еще и сражаться с врагами», — рассказывает режиссер-постановщик Георгий Фероренко.

Помимо Тошки и майора Рая, в сериале «Ни шагу назад-2» зрители увидят других героев: майора Лидию Сергеевну по прозвищу Вобла, лейтенанта Григория Зеланда.

По уверениям режиссера, вторая часть сериала станет более масштабной: «Мы погружаем каждого героя в масштаб трагедии под названием «война». У каждого персонажа своя цель и свой путь, но война раз за разом ставит их перед выбором: быть на стороне добра или зла, идти или не идти на сделку со своей совестью».

Съемки «Ни шагу назад-2» продлятся до середины апреля и будут проходить в Украине и в Беларуси. В первый съемочный день снимали масштабную сцену в белорусском лесу – лагерь военнопленных.

В фильме играют: Валентина Попова, Гела Месхи, Мария Шукшина, Федор Гуринец, Иван Колесников, Вероника Мишаева,  Игорь Салимонов, Нина Набока, Алена Курта и др.

Режиссер-постановщик — Георгий Фероренко. Продюсер — Александра Воронина. 

Напомним: ранее стало известно, что «Интер» покажет документальный проект «Черногория. Битва за Православие».

Фото: «Интер»

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