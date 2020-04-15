ДиджиталНовости

Ведущие «Супер Топ-модели по-украински» запустили спецпроект

от Telekritika
От Telekritika 267
Главная Диджитал Ведущие «Супер Топ-модели по-украински» запустили спецпроект

«Эксперты на карантине» будут выходить на YouTube Нового канала.

Из-за карантина Новый канал был вынужден перенести съемки «Супер Топ-модели по-украински» на 2021 год. Чтобы не скучать без работы над проектом, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк вместе с диджитал-командой «Нового» запустили спецпроект «Эксперты на карантине» на YouTube Нового канала. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Спецпроект выходит по вторникам и субботам.

Напомним, Новый канал подготовил спецвыпуски «Ревизор. Карантин»: команда проекта проверит работу заведений общепита и торговли во время карантина.

Фото: пресс-служба Нового канала

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Сайт ТСН.ua обновил приложение для Android

16.03.2020

В эфир «Интера» возвращается «Слово Предстоятеля»

16.03.2020

Издатель Variety и Rolling Stone запускает новое спортивное...

03.04.2020

Liga.net просит читателей о финансовой поддержке

27.03.2020

В Италии будут платить пособия журналистам, оставшимся без...

15.04.2020

На «Интере» стартует новый сезон тревел-шоу «Орел и...

26.03.2020

«ПлюсПлюс» показал лучшие результаты телесмотрения «Всеукраинской школы онлайн»

07.04.2020

Актриса Ольга Куриленко заболела коронавирусом

16.03.2020

Актеры ситкома «Клиника» запустили подкаст о сериале

02.04.2020

Оголошено список номінантів на четверту Національну кінопремію «Золота...

18.03.2020
Avatar