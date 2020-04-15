Ведущие «Супер Топ-модели по-украински» запустили спецпроект

Из-за карантина Новый канал был вынужден перенести съемки «Супер Топ-модели по-украински» на 2021 год. Чтобы не скучать без работы над проектом, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк вместе с диджитал-командой «Нового» запустили спецпроект «Эксперты на карантине» на YouTube Нового канала. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Спецпроект выходит по вторникам и субботам.

Напомним, Новый канал подготовил спецвыпуски «Ревизор. Карантин»: команда проекта проверит работу заведений общепита и торговли во время карантина.

Фото: пресс-служба Нового канала

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