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В Италии будут платить пособия журналистам, оставшимся без работы

от Telekritika
От Telekritika 231
Главная Новости В Италии будут платить пособия журналистам, оставшимся без работы

Размер пособий составит €600 в месяц.

Правительство Италии включило журналистов в число тех, кому полагается финансовая помощь из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Международную ассоциацию спортивной прессы.

В связи с карантином многие журналисты лишились зарплаты, поскольку не могут исполнять свои обязанности в условиях самоизоляции. Чтобы помочь этим людям, власти намерены ежемесячно выплачивать по €600.

Ожидается, что представители итальянских СМИ получат деньги в ближайшие месяцы. Такая задержка связана с особенностью работы местной бюрократии. Ассоциация журналистов Ломбардии сообщила, что попытается помочь решить эту проблему.

Напомним, спортивный журналист медиа Press Watch, Дэн Фрумкин дал несколько рекомендаций своим коллегам о том, что делать, чтобы оставаться востребованными во время карантина.

Фото: unsplash

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