НовостиСМИ

Правительство Австралии выделит $50 млн в поддержку медиа

от Telekritika
От Telekritika 244
Главная Новости Правительство Австралии выделит $50 млн в поддержку медиа

… и не только.

Премьер-министр Австралии Скотт Джон Моррисон на днях заявил, что правительство поддержит местные СМИ, пострадавшие вследствие пандемии, передает Guardian.

По словам министра связи Пола Флетчера, 55-процентная квота на трансляцию контента местного производства будет отменена, так как в условиях карантина выполнить это условие невозможно, да и инфоповодов поубавилось.

На развитие региональных медиа правительство выделит $50 млн. Ранее планировался бюджет для этих целей в $36 млн, но в связи с кризисом, постигшим СМИ из-за пандемии, было решено добавить еще $13,4 млн.

Что касается коммерческих телеканалов и радиостанций, то они будут освобождены от уплаты лицензионных сборов и некоторых налогов сроком на 12 месяцев. Это позволит им сэкономить около $41 млн.

Читайте также:

В Великобритании запустили медиа в помощь безработным журналистам
Гендиректор Disney Боб Чапек отказался от 50% зарплаты
Shutterstock сделает бесплатным доступ к своей фотобазе для бизнесов, пострадавших от COVID-19

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Право на владу» впервые проведет прямой эфир со...

02.04.2020

Смотрение потокового видео стремительно растет — Nielsen

01.04.2020

«Мосфильм» запустит свой телеканал

07.04.2020

Суспільне радіо будет вещать еще в 13 городах...

01.04.2020

Netflix запустил Instagram-шоу о том, как пережить карантин

09.04.2020

На канале «Киев» стартуют уроки английского

20.03.2020

Количество звонков через Microsoft Teams выросло на 1000%

10.04.2020

Канал «Украина» назвал дату старта сериала «Отважные»

01.04.2020

Провайдеры просят власть повременить с новым «налогом»

15.04.2020

Каннский кинофестиваль переносится

20.03.2020
Avatar