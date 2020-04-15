Правительство Австралии выделит $50 млн в поддержку медиа

Премьер-министр Австралии Скотт Джон Моррисон на днях заявил, что правительство поддержит местные СМИ, пострадавшие вследствие пандемии, передает Guardian.

По словам министра связи Пола Флетчера, 55-процентная квота на трансляцию контента местного производства будет отменена, так как в условиях карантина выполнить это условие невозможно, да и инфоповодов поубавилось.

На развитие региональных медиа правительство выделит $50 млн. Ранее планировался бюджет для этих целей в $36 млн, но в связи с кризисом, постигшим СМИ из-за пандемии, было решено добавить еще $13,4 млн.

Что касается коммерческих телеканалов и радиостанций, то они будут освобождены от уплаты лицензионных сборов и некоторых налогов сроком на 12 месяцев. Это позволит им сэкономить около $41 млн.

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Фото: unsplash

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