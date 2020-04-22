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Канал «Украина» запускает сериал с Русланой Писанкой в роли судмедэксперта

от Telekritika
От Telekritika 153
Главная Новости Канал «Украина» запускает сериал с Русланой Писанкой в роли судмедэксперта

Производством картины занимается продакшн-компания «Теле Про».

12 мая в 13:30 на канале «Украина» стартует премьера детективного сериала «Филин». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету сериала «Филин» работники нового отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием «Филин». Но не всем нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях в коллективе между представителями разных поколений. Роль судмедэксперта играет Руслана Писанка.

«В основу сериала положены две основные темы. Первая – роль женщины в мужском мире. В нашем случае, две главные героини – Марго и Кира, круглосуточно под прессом недоверия: со стороны коллег, со стороны фигурантов их расследований, а также, что очень важно, со стороны друг друга, как профессиональные конкурентки. Вторая тема – борьба «старого» с «новым». Смогут ли сотрудничать представители «старой» и «новой» систем? Темы дополняют друг друга и прекрасно вписываются в формат детективного вертикально-горизонтального сериала. Взаимоотношения героев, – Киры, Марго, Макс и других, – играют не меньшее значение, чем преступления, которые они расследуют. Кроме детективной истории на одну серию, развивают напряженные «сквозные», горизонтальные сюжеты», комментирует креативный продюсер канала «Украина», директор продакшн компании «Теле Про» Елена Канишевская.

Для съемок создатели сериала построили специальный павильон, а актеры решились на изменения во внешности.

«Это была бы классическая детективная история о преступлениях, отношениях, любви, если бы не искусственный интеллект, который помогает в решении не только криминальных, но и личных вопросов. Он изюминка сериала. С каждой серией «Филин» все больше развивается, и его можно даже назвать еще одним следователем в команде», делится режиссер сериала Александр Онуфриев.

Роль следователя, которая инициирует привлечение «Филина» в отдел, играет актриса Александра Эпштейн. Для роли ей пришлось сменить имидж.

«Это был вызов для меня. Потому что, когда мы снимали начальные серии, то с длинными волосами по-другому себя чувствуешь. Когда подстриглась, вижу изменения. С этой прической я больше приблизилась к тому, какой вижу свою героиню, Киру Корн», рассказала Александра Эпштейн.

В сериале снялись актеры: Инна Мирошниченко, Александра Эпштейн, Антон Еремин, Руслана Писанка, Федор Ольховский, Олесь Кацион, Евгений Григорьев и другие.

Режиссеры: Евгений Чернышев и Александр Онуфриев; главный автор Альбина Ильченко; продюсеры проекта: Елена Канишевская, Виталия Белоусова, Анастасия Красикова, Вячеслав Братков.

Напомним, ранее про сериал «Филин» в интервью «Телекритике» рассказала Елена Канишевская.

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Фото: телеканал «Украина»

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