Канал «Украина» запускает сериал с Русланой Писанкой в роли судмедэксперта

12 мая в 13:30 на канале «Украина» стартует премьера детективного сериала «Филин». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету сериала «Филин» работники нового отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием «Филин». Но не всем нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях в коллективе между представителями разных поколений. Роль судмедэксперта играет Руслана Писанка.
«В основу сериала положены две основные темы. Первая – роль женщины в мужском мире. В нашем случае, две главные героини – Марго и Кира, круглосуточно под прессом недоверия: со стороны коллег, со стороны фигурантов их расследований, а также, что очень важно, со стороны друг друга, как профессиональные конкурентки. Вторая тема – борьба «старого» с «новым». Смогут ли сотрудничать представители «старой» и «новой» систем? Темы дополняют друг друга и прекрасно вписываются в формат детективного вертикально-горизонтального сериала. Взаимоотношения героев, – Киры, Марго, Макс и других, – играют не меньшее значение, чем преступления, которые они расследуют. Кроме детективной истории на одну серию, развивают напряженные «сквозные», горизонтальные сюжеты», – комментирует креативный продюсер канала «Украина», директор продакшн компании «Теле Про» Елена Канишевская.
Для съемок создатели сериала построили специальный павильон, а актеры решились на изменения во внешности.
«Это была бы классическая детективная история о преступлениях, отношениях, любви, если бы не искусственный интеллект, который помогает в решении не только криминальных, но и личных вопросов. Он изюминка сериала. С каждой серией «Филин» все больше развивается, и его можно даже назвать еще одним следователем в команде», – делится режиссер сериала Александр Онуфриев.
Роль следователя, которая инициирует привлечение «Филина» в отдел, играет актриса Александра Эпштейн. Для роли ей пришлось сменить имидж.
«Это был вызов для меня. Потому что, когда мы снимали начальные серии, то с длинными волосами по-другому себя чувствуешь. Когда подстриглась, вижу изменения. С этой прической я больше приблизилась к тому, какой вижу свою героиню, Киру Корн», – рассказала Александра Эпштейн.
В сериале снялись актеры: Инна Мирошниченко, Александра Эпштейн, Антон Еремин, Руслана Писанка, Федор Ольховский, Олесь Кацион, Евгений Григорьев и другие.
Режиссеры: Евгений Чернышев и Александр Онуфриев; главный автор Альбина Ильченко; продюсеры проекта: Елена Канишевская, Виталия Белоусова, Анастасия Красикова, Вячеслав Братков.
Напомним, ранее про сериал «Филин» в интервью «Телекритике» рассказала Елена Канишевская.
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