Телерейтинги: «Ветер любви», «Консультант» и телеПасха

Больше всего премьер на неделе выдал канал «Украина»: в прайме будней стартовал сериал «Консультант» (16 серий) от Star Media; в субботу прошла премьера концерта «Украинская песня года», в воскресенье – четырехсерийки «Никогда не сдавайся» от «Украинской продакшн студии». В предпрайме будней на «1+1» зашел новый турецкий сериал «Ветер любви» (38 серий). Среди каналов второго эшелона премьерой снова выделился «НЛО ТV» – в предпрайме будней вещатель зарядил третий сезон сериала «Дефективы» (30 серий) от «Эл Кей продакшн». Из-за праздника Пасхи ряд каналов поздно ночью в субботу и утром в воскресенье показывали праздничные богослужения. «Интер» и «Украина» транслировали богослужения Московского патриархата, «1+1» – Православной церкви Украины, ICTV – греко-католической церкви. Телеканалы «UA: Перший», «Еспресо», «Прямой» и «5 канал» показывал богослужения ПЦУ и ГКЦ. Телеканалы группы «Новости»: «112-Украина», ZIK и NewsOne, транслировали богослужения с разных церквей преимущественно Московского патриархата.

Премьеры недели

Канал «1+1» изменил предпраймовую сетку будней, вернув слот премьерных турецких сериалов. Турецкая драма «Ветер любви» (17:10-19:00) стартовала со скромными показателями: понедельник – 5,4%/6,8% (по аудиториям 18-54 (50+)/18-54); вторник – 7,8%/8%; среда – 6,5%/7,6%; четверг – 6,2%/7,6%; пятница – 7,7% по обеим. Неделей ранее программа «ЖВЛ» в слоте 18:00-19:00 будней собирала 4,2-5,1%.

Телеканал «Украина» в сериальном слоте прайма будней заменил дайджест драмы «Тайная любовь» премьерой сериала «Консультант», который собрал относительно неплохие показатели: 9,7%/10% и 12,5%/11,6% (понедельник); 10,8%/11,9% и 11,5%/12,3% (вторник); 10%/10,8% и 12%/10,5% (среда); 9,8%/9,5% и 11,8%/11,1% (четверг). Отметим, что неделей ранее показатели слота были в пределах 10-14%. В прайме субботы концерт «Украинская песня года» (20:50-23:00) выхватил 9%/8,7%, в воскресенье – четырехсерийка «Никогда не сдавайся» (17:00-23:00) прошла с отличными показателями, взяв 15,4%/15,5% и 13,7%/13,6%.

На канале «НЛО ТV» в 17:00 будней вместо повторов «Суперкопов» зашел на третий сезон сериал «Дефективы» (по две серии за раз) собрав в пределах 0,5-1,5% по 50+ и 1-2,5% — по «всей Украине». Но это не помешало нарастить свои показатели сериалу «Касл» (18:00-20:45, по три серии): доли доходили до 3,5% по обеим.

Что до пасхальных богослужений, то соревнование церквей из-за карантина было еще более ярко выражено, чем на Рождество. Вечером в субботу самые высокие показатели собрал «1+1», транслируя ПЦУ (23:00-02:40) – 8,2%/7,7%; параллельная трансляция на «UA: Першому» также собрала высокие показатели, превышающие средние доли канала в несколько раз – 3,3%/4,3%; «5 канал» – 0,5%/1%; «Прямой» – 0,4%/0,3%. «Интер» и «Украина», транслируя в этом же слоте богослужения Московского патриархата, выхватили только 4,2%/3,5% и 3%/3,4%, что заметно ниже средних показателей этих каналов.

Утром в воскресенье греко-католическая литургия на ICTV (07:30-11:00) собрала 5,4%/5%; параллельная трансляция на «UA: Першому» – 1,5%/3,1%; канал «24» выхватил 1,2%/1,1%; «5 канал» – 1,6%/1,3%. «Прямой» в слоте 05:00-11:00 транслировал ПЦУ, собрав 1,8% по обеим. Святая месса римо-католической церкви Украины на «UA: Першому» в слоте 11:00-11:30 собрала 1,2%/3%.

Общий топ

Первое место с большим отрывом у канала «Украина», второе-третье делят ICTV и «1+1». Заметно терял Новый канал. В нише солидно нарастил НТН, обойдя К1 и «НЛО». В третьей пятерке сбавил обороты «Энтер-фильм».

В праймовом топе первое место у канала «1+1». Канал «Украина» уверенно обходит канал ICTV и занимает второе место. Во втором эшелоне НТН все же проигрывает каналу «НЛО». В третьей пятерке нарастили «Индиго» и «Пиксель».

Первенство во все дни себе обеспечил канал «Украина». ICTV был вторым первые четыре дня недели, СТБ – в пятницу, выходные – за «Плюсами». В субботу выстрелил показателями Новый канал.

В топе программ исключительно новостные программы.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

«1+1»

Днем по будням тележурнал «ЖВЛ» (09:20-11:20, новый выпуск + архивный выпуск) прошел в пределах 6,3-10,5%. Премьерные выпуски собирали такие показатели: 9,5%/6,6% (понедельник); 9,1%/7% (вторник); 8,4%/6,5% (среда); 10,3%/8,3% (четверг); 8,6%/6,4% (пятница). В пределах 3-9% собирает реалити «Дорогой, мы переезжаем» (11:10); дайджест «Міняю жінку» (13:10), «Мира наизнанку» (14:40) и сериала «Великолепный век» (15:30-18:00) – свои 5-8%. Показатели программы «Секретные материалы» (19:00, будни) – 5-7,1%.

В прайме будней сериал «Доктор Вера» заменил очередной повтор российского ситкома «Кухня» (20:45), который прошел по 4 серии за вечер. Показатели сериала росли от серии к серии и, несмотря на повтор, ситком уверенно прошел в пределах 7-13%, что намного лучше показателей слота неделей ранее (показатели долей были не выше 8,5%).

Вертикальная линейка программ в 22:40 из-за роста показателей сериального слота по инерции также показала заметный рост. Программа «Гроші» в понедельник собрала 8,8%/6,5% (было 6,3%/6,8%); «Дубинизмы» (23:50) – 9,6%/7,6% (было 7,9%/6,2%). Реалити-шоу «Свадьба вслепую» во вторник – 10,6%/6,7% (было 9,5%/6,7%); «Мир наизнанку» в среду – 11,2%/9,3% (было 9,8%/6,9%). Политическое ток-шоу «Право на владу» (22:30, четверг) – 5,3%/7,3% (было 7,7%/7,3%).

Программа «Чистоnews» (20:30, четверг-суббота) прошла с переменным успехом: 11,1%/8,1%, 9,9%/6,7% и 12,2%/9,4% (было 12,2%/7,7% и 11,5%/7,3%). В прайме пятницы дайджест «Лиги смеха» (20:45) взял 8,7%/8,1% (было 9,3%/7%); просел повтор «Вечернего квартала» (22:20) – 10,1%/8,4% (было 12,4%/9,9%).

Днем в субботу прошли фильмы «Код доступа «Кейптаун» (10:00) и «Джейсон Борн» (12:40) – одинаковые 7,5%/6,5%. Повтор сериала «Кухня» (14:40-18:30) рос от серии к серии – от 5% до 11%. Программа «Рассмеши комика» (18:30, суббота) прошла с намного лучшими показателями – 8,2%/7% (было 5,7%/5,3%). После новостей вместо «Украинских сенсаций» зашел дайджест «Вечернего квартала», сместив свой выход на час раньше (20:30) – 12,1% и 8,9% (было 9,1% и 7,3%). Поздним вечером «Светскую жизнь» заменили богослужения, о показателях которых читайте выше.

Утром в воскресенье тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» (09:50-11:40 повтор + новый выпуск) реабилитировало свои доли – 9%/5,7% и 10,8%/6,3% (было 7,2%/4,6% и 8,7%/4,6%). Днем повторялись «Мир наизнанку» (в пределах 10-12% по 18-54, 50+) и «Кухня» (7-10,5%). Шоу «Голос країни» (21:05-00:10) на дайджесте в расширенном слоте просадило свои доли – 12,1%/10,3% (было 15,6%/11,9%); триллер «Красный воробей» (00:10) взял 9,7%/7,6%.

«Украина»

Утром в будни тележурнал «Звездный путь» (09:30-11:20) прошел в пределах 9,6-10,2% (аудитория 18-54, 50+). Реалити «Миссия: красота» (11:20) собирало рекордно высокие показатели: понедельник – 13,9%/10,3%; вторник – 11,2%/8,9%; среда – 10,4%/8,1%; четверг – уже 15,4%/10,3%. Высокие 9-16% собрала также «Реальная мистика» (12:20); «История одного преступления» (16:00) прошла в пределах 7,7-12,1%.

В предпрайме несколько сбавил обороты сериал «Отважные» (18:00): 11,6%/8,3% (понедельник); 9,8%/7,9% (вторник); 10,8%/8% (среда); 11,3%/8,4% (четверг); 11,4%/9,9% (пятница). На прошлой неделе показатели сериала доходили до 12,5%.

Вечером дайджест ток-шоу «Говорить Украина» (20:00) выхватил традиционно больше по «всей Украине» чем в «городах 50+»: 9,8%/12,5% (понедельник); 9,9%/13,1% (вторник); 11,5%/13,9% (среда); 10,2%/14,4% (четверг). Программа «Контролер» (23:20, вторник) теряла свои показатели – 7%/9,5% (было 9,9%/10%); но заметно подросла программа «По следам» (23:20, четверг) – 8,4%/6% (было 4,5%/4,8%).

В прайме пятницы программа «Громкое дело» (20:00) собрала свои скромные 7,4%/7,6% (было 7,3%/6,6%); политическое ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» (21:00-23:50) продемонстрировало совсем небольшой рост – 6%/4,7% (было 5,4%/4,3%).

В субботу канал целый день повторял «Консультанта» и «Принцессу-лягушку» – в пределах 9-13%; вечером вместо ток-шоу «Главная тема» вышел обычный выпуск новостей «Сегодня» (19:00-21:00) – 7,7%/8,6% (было 7,7%/6,4%). В воскресенье днем снова в пределах 9-13% повторялись четырехсерийки «Принцесса-лягушка» и «Вопреки судьбе»; вечер закончил повтор драмы «Я буду жить!» (23:00) – 9,6% по обеим.

ICTV

Утром по будням 8-13% собирал повтор вечерних «Чрезвычайных новостей» (09:10-10:00, в прайме в 19:20 – примерно те же 9-12%). В дневной сетке 5-12% собирают повторы вертикальной линейки вечерних программ, западный кинопоказ и «Пес». В предпрайме вторника-четверга пошли на спад показатели реалити-шоу «Решает Онистрат» (17:45) – 5,9%/7%, 7,5%/6,3% и 7,4%/7,8%. Отметим, что неделей ранее показатели проекта доходили до 9%.

Вечерняя линейка праймовых программ в 20:20 прошла с переменным успехом. «Теорию заговора» в понедельник заменила программа «Больше чем правда», собрав достаточно неплохие 10,2% и 9,5% (было 7,6% и 6,7%). «Гражданская оборона» во вторник заметно нарастила свои показатели – 10,1%/8,4% (было 8,6%/6,1%). Так же как и «Секретный фронт» в среду – 8,9% и 8,2% (было 7,3% и 6,6%). Но зато просела программа «Антизомби» (20:20, четверг) – 8,9%/9,2% (было 10,5%/8%). Поздно вечером в понедельник еще больше растеряло политическое ток-шоу «Свобода слова» (22:30), взяв только 3,9%/3,4% (было 4,8%/4,2%).

Повтор сериала «Нюхач» (21:20) собирал скромные показатели: понедельник – 8,8%/6,4%; вторник – 9,4%/7,2% и 8,9%/7,8%; среда – 9,8%/6,5% и 10,5%/7,2%; четверг – 7,7%/6,1%. В пятницу дайджест «Дизель шоу» (20:10) заметно просел в показателях – 10,7%/9,3% и 12,2%/9,5% (было 13,6%/9,6% и 13,3%/9,9%).

Ночью будней в голливудской кинолинейке прошли такие фильмы: «Игра» (23:50, понедельник) – 5,5%/4,5%; «Добро пожаловать в Зомбилэнд» (23:30, вторник) – 9,2%/7,4%; «Ангел смерти» (23:30, среда) – 7,4%/5,4%; «Константин» (22:30, четверг) – 11,8%/10%; «Аферисты поневоле» (22:50, пятница) – 6,1% по обеим.

Утром в субботу кулинарное шоу «Первое, второе и компот» (08:00-09:40, повтор + новый выпуск) собрало 8,8%/5% на повторном выпуске и 6,1%/4,2% на новом; днем повторялись сериалы «Участковые с ДВРЗ» и «Нюхач» – 7-13%; вечером прошли такие фильмы: «Александр» (15:40) – 8%/6%; «Код Да Винчи» (19:20) – 8,1%/7%; «Ангелы и демоны» (22:10) – 8,3%/7,5%; повтор «Константина» (00:40) – уже 11,2%/7,2%. В воскресенье вместе с богослужениями канал в пределах 7-10% повторял «Отдел 44», «Код Да Винчи», «Ангелы и демоны». Вечером прошли фильмы «Инферно» (20:40, 9%/6,6%) и «Ной» (23:00, 10,8%/8,5%).

СТБ

Дневная сетка понедельника-четверга стабильна – свои 3-9% взяли повторы программы «Все буде добре», сериала «Коли ми вдома», реалити «МастерШеф» и «Хата на тата». В пятницу на этом месте прошли фильмы «Грязные танцы-2» (07:40, 3,9%/2,7%) и «Давай потанцуем» (09:20, 6,1%/4,5%). В предпрайме понедельника-четверга реалити-шоу «Супермама» (18:00) прошло с такими показателями: 9%/8,5% (понедельник); 9,3%/6,5% (вторник); 10,6%/9,2% (среда); 7,7%/5,6% (четверг). Повтор реалити в дневной сетке пятницы выхватил 6-8%.

Повторные выпуски ток-шоу «Один за всіх» (19:00, понедельник-четверг) прошли в пределах 6-7,8%. Сериал «У каждого своя ложь» (20:20-22:00, 22:45-23:05) на второй недели показа чуть нарастил свои показатели: 7%/5,4% и 9,5%/7,8% (понедельник); 6%/5,5% и 8,3%/7,4% (вторник); 6,6%/5,6% и 9,5%/7,4% (среда); 8%/6,2% и 9,6%/8,4% (четверг). После новостей в слоте 22:50 прошли последние 15-20 минут сериала с примерно теми же показателями. Отметим, что повтор сериала днем в субботу собирал уже только 4-6,5%. Повтор сериала «Счастливый билет» (23:00, понедельник-четверг, по две серии) взял 7-10%.

В пятницу «Холостяк-10» (19:00-22:00) выхватил практически те же 13,8%/9,8% (было 13%/10,9%), после новостей (22:50-23:20) цифры выросли до 16,4%/12,3%. В прайме субботы кулинарное шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2» (19:00) собрало стабильные 11,2%/8,6% (было 11,2%/8,5%); повтор «Хати на тата» (22:50) – 8,4%/7,5%.

Тележурнал «Невероятная правда о звездах» утром на выходных (9:30) выхватил снова скромные 4,6%/3,6% и 4,9%/3,8% (было 6,8%/4,5% и 4,9%/3,4%).

В воскресенье дайджест «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) собрал 6,3%/6,1% (было 6,8%/7,3%). Ток-шоу «Один за всіх» на новом выпуске в 20:00 взяло 8,5%/7,7% (было 8,7%/9,3%), на повторном в 20:50 – 7,7%/6,4%; ток-шоу «Тайны ДНК» (21:50) – всего лишь 5,6% по обеим (было 5,3%/7,2%).

Новый канал

В дневной сетке будней небольшие изменения: утром будней «Варьятов» заменил повтор ситкома «Друзья» (07:20-09:40, понедельник-пятница) – увы, но только 1,5-3,1%. Днем в понедельник и пятницу идут голливудские фильмы, во вторник-четверг со скромными 2-7% повторяются сериал «Отчаянные домохозяйки» (09:40), западный кинопоказ (12:00), «Шальная звезда» (13:30) и праймовые программы (14:30, по два выпуска).

Вертикальная линейка программ в 19:00 будней прошла примерно на том же уровне, что и неделей ранее: реалити «Від пацанки до панянки» (понедельник) – 9%/7,9% (было 9%/7,9%); «Хто проти блондинок?» (вторник) – 6,1%/4,4% (было 4,6%/3,1%); «СуперИнтуиция» (среда) – 6,3%/4,8% (было 6,3%/6,5%); дайджест «Хто зверху?» (четверг-пятница) – 7,5%/5,2% и 8,4%/6,8% (было 8%/6,7% и 7,1%/4,4%).

Двойной кинопоказ по будням собирал разные показатели изо дня в день. В понедельник: «Последний повелитель стихии» (21:00) – 9,2%/8%; «Пираньи» (22:50) – 6,1%/7,2%. Во вторник: «Земля после нашей эры» (21:00) – 6,5%/6%; «Пираньи 3Д» (22:30) – 6,3%/7%. В среду: «Родня» (21:00) – 5,8%/5,4%; «Кровавые плотины» (23:00) – 5,2%/5,6%. В четверг: «Отель Артемида» (21:00) – 6,1%/5,3%; «Токсичная акула» (23:00) – 5%/4,4%. В пятницу: «Джон Картер» (21:00) – 9,3%/8,9%; «Машина времени» (23:20) – уже 11,5%/9,9%.

В прайме субботы прошли две части российского мультфильма «Иван Царевич и Серый волк» (18:00 и 19:40, 8,8%/6,5% и 7,8%/5,9%); после чего стояли фильмы «Ученик чародея» (21:00, 11,5%/7,7%) и «Крабат – ученик колдуна» (23:00, 10,8%/7,2%). Вечером в сетке воскресенье стояли такие фильмы: «Ассистент вампира» (19:00) – 8,3%/6,2%; «Принц Персии» (21:00) – 10,6%/8,9%; «Воскресенье» (23:10) – 6,4%/6,1%.

«Интер»

Утренняя линейка «Полезной программы» (вторник-суббота, 10:00) прошла в пределах 2,6-8,6%. В понедельник днем 3-6% собирали фильмы; программа «Жди меня. Украина» (15:50-17:40) вяла скромные 3,6%/4,7% (было 5%/5,7%). Днем во вторник-пятницу свои 2-5% собирали повторы сериалов «Меня зовут Мелек», «Не отпускай мою руку» и «Дурная кровь» (11:00-14:20). Программа «Украина впечатляет» (14:20-14:50, вторник-пятницу) собирала на этот раз только в пределах 1-3% (на прошлой недели показатели доходили до 5%).

Вечером дайджест ток-шоу «Касается каждого» (18:10-20:00) прошел с более линейными показателями: 5,3%/7,4% (понедельник); 7,4%/9,1% и 7,1%/7,9% (вторник); 6,8%/6,2% (среда); 5,5%/6,1% и 6,1%/7,1% (четверг); 4%/4,5% (пятница).

С понедельника по четверг в 21:00 собственная докудрама «Вещдок. Особый случай» взяла более ровные доли: понедельник – 6,3%/4,2%, вторник – 5,8%/3,6%, среда – 6,1%/3,5%, четверг – 5,4%/4,6%. «Вещдок» в дневной сетке вторника-пятницы (14:50-17:40, повтор, новый выпуск + повтор «Особого случая») – в пределах своих же 2-8%.

В позднем прайме будней российская докудрама «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10-23:50) собирала стандартные 5-7%. В среду ее показ сместился на час позже из-за документального фильма «Ватутин» (22:00-22:50) – 4,9%/3,3%.

Ранним утром на выходных программы «Шесть соток» и «Удачный проект» (08:00) получили 4,8%/3,1% и 9,2%/5%. Кулинарная программа «Готовим вместе. Домашняя кухня» (09:00, выходные) – 5,8%/4% и 9,4%/4,5% (было 7,3%/4,4% и 10,3%/5,4%).

В субботу днем стояли советские фильмы «Весна на Заречной улице» (11:00, 7,8%/5,5%) и «Три тополя на плющихе» (14:50, 5,8%/4,2%). Трансляция схождения Благодатного огня в 13:00 собрала 9,8%/9,2%; документальный фильм «Паломничество на святую Землю» (14:00) – 6%/5,3%. Вечером дайджест «Круче всех. Лучшее» (20:30) просел еще больше – 2,9% по обеим (было 3,5%/3,7%).

Утром в воскресенье тревел-шоу «Орел и решка» (10:00-12:50), пройдя тройной дозой, продолжает собирать скромные доли: первый выпуск («Чудеса света-2») взял 6,2%/4% (было 8,2%/4%); второй («Безумные выходные») – 6,2%/3,5% (было 5,2%/2,5%); третий («Карантин») – 7,2%/3,7% (было 4,7%/2,3%). Днем в воскресенье прошли три части австрийской драмы «Сисси» (14:10-20:00) – только 3,3-4,5%. В прайме кинопоказ собирает по-прежнему скромно: «Королева» (20:30) – 3,1%/2,2%; «Все возможно» (22:30) – 2%/1,4%.

Второй эшелон

ТЕТ

Вместо дайджеста реалити «4 свадьбы» в предпрайме будней зашел повтор «Богини шопинга» (17:30, будни), собирая в пределах 1,5-3% (в прошлый раз показатели слота были 2-4%); доли реалити «СуперЖінка» (18:30, будни) из-за этого пошли на спад – 1,5-3% (было 2,5-4%). В пределах 3-5% у скетчкомов «Однажды под Полтавой» (19:20) и «Танька и Володька» (21:00). Российский сериал «Кухня» в 22:00 будней был заменен повтором скетчкома «Страна У. Семейка У» (21:50-23:00, понедельник-четверг) – в пределах 2-4% (неделей ранее – 4-8%).

«2+2»

Вечерняя сетка программ будней – программа «Затерянный мир» (17:20), новости «Спецкор» (18:20) и программа «ДжеДАИ» (18:50) – собирали в пределах 3-8%. Повтор сериала «Опер по вызову» (19:10, понедельник-четверг) идет теперь одной линейкой, собирая свои 3-4,5%; повтор сериала «Звонарь» (20:10, по две серии) – стабильные 3-5,3%. Американский процедурал «CSI. Место преступления» (22:00-01:00, понедельник-четверг) – набирает от серии к серии – от 2-3% до 5-7%.

НТН

В прайме будней свои 0,6-2% у дайджеста программ «Легенды уголовного розыска» (19:30) и «Случайный свидетель» (20:50, с дневными повторами в расширенном слоте 16:50-18:30). Поздним вечером (22:30) канал более удачно заменил сериальную линейку голливудским кинопоказом: «Как украсть бриллиант» (понедельник) – 0,9%/0,8%; «Линия» (вторник) – 1,4%/1%; «После прочтения сжечь» (среда) – 2,3%/1,1%; «Кодекс вора» (четверг) – 2,9%/2,6%; «Мушкетер» (пятница) – 1,8%/1%. Неделей ранее слот собирал только 0,1-1,1%.

Итоговые новости

Программа «ТСН. Тиждень» на «1+1» (19:30-21:05) просела по одной из аудиторий – 12,4%/11,3% (было 12,2%/13,3%). Программа «Факты недели. 100 минут» на ICTV (18:45) после недели роста пошла на спад – 12,8%/10% и 11,7%/10% (было 16,3%/14,6% и 14,2%/11,5%). «Сегодня. Итоги» на «Украине» (19:00-20:50) взяли 11,3%/12% (было 10,2%/10,6%). «Подробности недели» на «Интере» в пятницу (20:00-22:00) – 5,2%/4,6% и 3,3%/4,1% (было 4,4%/4,7% и 3,8%/4,9%).

Общий итог недели

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Фото: архив «Телекритики», СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, unsplash

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