Netflix стал самым популярным стримингом в мире

Количество подписчиков старимингового сервиса Netflix увеличилось на 15,8 млн человек в течение первого квартала 2020 года и на сегодняшний день суммарное количество абонентов составляет 182 млн человек, передает The Verge.

Ранее в компании прогнозировали 7,2-миллионный рост за указанный период. Однако благодаря карантину стримингу удалось перевыполнить план и нарастить аудиторию в 15,8 млн человек. Для сравнения: в первом квартале 2019 года прирост составил 9,6 млн человек.

География подписчиков такова: Европа, Африка, Ближний Восток.

Чистая прибыль Netflix тоже выросла по сравнению с 2019 годом: с $344 млн до $709 млн. Доход компании в первом квартале составил $5,77 млрд. А в прошлом году за указанный период компания показала доход в $4,52 млрд.

Несмотря на такие рекорды, стриминг не спешит тратить заработанное: в Netflix прогнозируют ухудшение экономической ситуации во всем мире, поэтому пока откладывают на неопределенный срок проект модернизации. Также волнение у руководства вызывает и нехватка контента: продакшены приостановили работу, когда запустятся — непонятно, а отснятого материала хватит всего на несколько месяцев.

Напомним: Netflix учредил фонд в помощь работникам голландской киноиндустрии.

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Фото: Телекритика

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