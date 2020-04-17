Netflix учредил фонд в помощь работникам голландской киноиндустрии

Стриминг Netflix выделит €1 млн для The Netherlands Film Fund. Деньги будут направлены на возобновление деятельности голландских продакшенов, передает variety.com.

Netflix решил помочь своим голландским партнерам, которые работали над сериалами и шоу в рамках двухстороннего сотрудничества. Лина Брунеус, руководитель совместного производства Netflix, отметила, что крайне важно поддержать всех, с кем сотрудничает компания: «Мы хотим внести свой вклад, чтобы помочь тем, кто больше всего нуждается в нашей поддержке в эти солжные времена».

«Мы рады получить помощь и поддержку не только от государства, но и от нашего партнера — Netflix, благодаря чему наши продукты можно будет увидеть уже осенью», — прокомментировал глава фонда Беро Бейер.

Точные критерии распределения суммы фонда будут определены на следующей неделе и опубликованы на сайте http://www.filmfonds.nl.

Напомним, что 20 марта Netflix объявил о создании фонда помощи в размере $100 млн для американских кинопродакшенов. Также около $15 млн компания выделила фондам Великобритании, Италии, Испании и Индии.

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Фото: Телекритика

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