Джонни Депп зарегистрировался в Instagram

16 марта голливудский актер Джонни Депп из-за карантина решил создать аккаунт в Instagram. Ранее он не был зарегистрирован ни в одной из социальных сетей.

За первые часы у актера набралось полмиллиона подписчиков, а данный момент у аккаунта уже 2,1 млн фолловеров. Депп поделился двумя публикациями, среди которых 8-минутное видео размышлений актера на тему самоизоляции.

«Это мой первый опыт в мире социальных сетей. Я никогда не делал ничего подобного, и не думаю, что видел раньше какой-то особый повод для этого. Сейчас самое время начать диалог, поскольку угроза невидимого врага уже привела к неизмеримым трагедиям и огромному ущербу для людей» — говорит актер.

Также Депп презентовал кавер на песню от Beatles — Isolation и поблагодарил фанатов за поддержку на протяжении последних лет.

Напомним, ранее Эмбер Херд оказалась в центре иска о диффамации, поданного бывшим мужем Джонни Деппом. До этого Херд сообщала о домашнем насилии со стороны Деппа.

Фото: Sky news

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